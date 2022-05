Fine settimana nel castello di Padernello pieno di Cose Mai Viste a Padernello. Cinquanta produttori di abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design, laboratori per grandi e piccini, arte e passeggiate con gli asinelli.

Cose Mai Viste conquista Padernello

Due giornate all'insegna dell'handmade e del riciclo creativo, ma anche di artigianato, musica, drink e workshop: questo e molto altro a Padernello Cose Mai Viste. In contesto meraviglioso del Castello di Padernello, ma anche di Cascina La Bassa, ospitano per il fine settimana la mostra mercato della creatività. L'evento sarù visitabile oggi, sabato, dalle 10 alle 22 e domani, domenica, dalle 10 alle 20.



Cinquanta produttori di abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design occuperanno gli spazi dell’iconico castello e del La Bassa raccontando con il loro prodotti la cultura dell’artigianato che nella sua unicità invita al rispetto per l’ambiente, alla circolarità dell’economia, alla condivisione dell’idea che nasce dal lavoro manuale.



Due i laboratori per chi vorrà non solo curiosare ma anche creare: domenica pomeriggio Co.Chi. terrà un laboratorio di stoviglie medievali e Botanica Atelier sarà protagonista di un workshop dedicato alla creazione di ghirlande con fiori essiccati, Non mancheranno ovviamente laboratori per bambini. Inoltre, gli «Amici del Raglio» coordineranno la passeggiata con gli asinelli alla scoperta del borgo di Padernello. I laboratori per bambini saranno tutti gratuiti con iscrizione sul posto. Per i più grandi aperitivo sabato sera a La Bassa con musica dal vivo proposta da Home Alone, acoustic duo.

Il racconto

Camilla Mombelli responsabile eventi Cascina La Bassa, ha raccontato quanto sta accadendo.