Corte Franca premia le botteghe storiche e la Pro Loco

E’ ormai tradizione che durante le celebrazioni in occasione dell’anniversario di unificazione di Timoline, Nigoline, Borgonato e Colombaro sotto un'unica bandiera, quella del Comune di Corte Franca, avvenuta nel 1928, vengano consegnati i riconoscimenti civici. Quest'anno l'Amministrazione del sindaco Anna Becchetti ha deciso di premiare gli esercizi di vicinato che abbiano superato il mezzo secolo di attività.

“I riconoscimenti civici sono diventati un'abitudine per la festa del Comune. Abbiamo deciso di premiare le attività commerciali che abbiano mantenuto la propria attività passandosela di padre in figlio: ci sembra un ottimo segnale per il commercio e per ridare vita alle nostre frazioni – ha dichiarato il sindaco – Gli esercizi storici vengono premiati per aver svolto la propria attività commerciale con passione e professionalità per oltre cinquant'anni, offrendo un servizio qualificato e fornendo un luogo di incontro per tutta la comunità”.