Corsa dei Babbi Natale, in 150 alla partenza

Organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con l’Associazione Coge, l’evento del pomeriggio di ieri (domenica 18 dicembre 2022) si è rivelato un successo.

Corsa dei Babbi Natale

In 150 ai nastri di partenza alle 15.00 in Piazza Vittorio Emanuele per la prima edizione della Corsa dei Babbi Natale ad Orzinuovi. Il serpentone dei babbi natale ha percorso 5 chilometri per le vie della cittadina, colorando l’atmosfera Natalizia con sorrisi.

Alla postazione degli Elfi: il trono di Babbo Natale dove i piccoli hanno potuto scattare una foto, gli elfi trucca bimbi, il laboratorio dei disegni e lavoretti, la possibilità di estrarre dal sacco degli elfi un dono e tanta musica. Al termine del percorso ogni partecipate ha potuto trovare ristoro nei bar che hanno aderito all'iniziativa scambiandosi gli auguri natalizi. Il must è stata la presenza del Grinch che ha stuzzicato l’attenzione di tutti.

Il fine benefico

Un evento dedicato ai più piccoli per i più piccoli. Il ricavato difatti verrà devoluto all’Associazione Maruzza Lombardia che sostiene le cure palliative pediatriche.

Mirko Colossi Assessore allo Sport

“Abbiamo voluto dedicare questo periodo che per tradizione è rivolto ai bambini ai bambini meno fortunati dei nostri figli. Spesso si associano le cure palliative agli adulti dimenticando che ci sono anche i più piccoli. Siamo soddisfatti di questa prima edizione che è avvenuta in concomitanza dei mondiali. I ragazzi sono stati fantastici, spesso non si pensa che dietro ad una manifestazione di due ore ci sia un mese intenso di preparativi”.

Le immagini della corsa dei Babbi Natale