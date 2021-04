Coronavirus: 277 nuovi contagiati nel Bresciano, 2.306 in Lombardia e 14.320 in Italia. Sono i numeri di oggi, giovedì 29 aprile, sul fronte Covid-19.

Brescia e la Lombardia

Il report della Regione a Brescia e provincia segnala oggi 277 nuovi positivi contro i 277 di mercoledì (martedì 162, lunedì 107, domenica 304, sabato 219, venerdì 295, giovedì 156 e mercoledì scorso 310). Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 2.306 nuovi contagiati contro i 2.442 di mercoledì (martedì 1.369, lunedì 872, domenica 1.967, sabato 2.213, venerdì 2.304 e giovedì scorso 2.509).

I dati di oggi in Lombardia

I nuovi casi positivi: 2.306; i tamponi processati: 51.253 (ieri 56.993) con il rapporto tamponi/positivi che è al 4,4% (ieri 4,2%); i ricoveri in terapia intensiva: 557 (-18, con 17 ingressi giornalieri); i ricoverati non in terapia intensiva: 3.597 (-110); i decessi: 40 (ieri 47), dall’inizio della pandemia sono 32.829.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 179; Brescia 277 (dall’inizio della pandemia sono 101.938); Como: 222; Cremona: 69; Lecco: 76; Lodi: 38; Mantova: 141; Milano: 651 di cui 242 a Milano città; Monza e Brianza: 141; Pavia: 98; Sondrio: 39; Varese: 323.

I numeri in Italia

Il Ministero della Salute oggi segnala 14.320 nuovi contagiati in Italia contro i 13.385 di mercoledì (martedì 10.404, lunedì 8.444, domenica 13.158, sabato 13.817, venerdì 14.761 e giovedì scorso 16.232). Le vittime in Italia sono 288 (ieri 344) per un totale di 120.544 dall’inizio della pandemia. I tamponi processati sono 330.075 (ieri 336.336) con il rapporto con i positivi che è al 4,3% (ieri 3,9%). Le Regioni con più casi sono Lombardia 2.306, Campania 1.986, Puglia 1.501, Lazio 1.124, Piemonte 1.084, Sicilia 1.061, Toscana 1.052, Emilia Romagna 979 e Veneto 935.