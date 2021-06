Coronavirus: 17 nuovi contagiati nel Bresciano, 134 in Lombardia e 753 in Italia. Sono i numeri di oggi, venerdì 25 giugno, sul fronte Covid-19. Dati stazionari con un rapporto positivi/tamponi sempre allo 0,4%.

Brescia e la Lombardia

Il report della Regione a Brescia e provincia segnala oggi 17 casi contro i 19 di giovedì (mercoledì 12, martedì 16, lunedì 7, domenica 19, sabato 27 e venerdì scorso 23). Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 134 casi contro i 155 di giovedì (mercoledì 131, martedì 126, lunedì 83, domenica 145, sabato 183 e venerdì scorso 114).

I dati di oggi in Lombardia

I nuovi casi positivi: 134; i tamponi processati: 33.328 (ieri 32.837), con un rapporto positivi/tamponi allo 0,4% (come ieri); i ricoverati in terapia intensiva: 63 (-2); i ricoverati non in terapia intensiva: 298 (-23); i decessi: 2 (ieri 4), mentre dall’inizio della pandemia sono 33.767.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 4; Brescia: 17 (dall’inizio della pandemia sono 106.442); Como: 5; Cremona: 2; Lecco: 0; Lodi: 6; Mantova: 8; Milano: 62 di cui 44 a Milano città; Monza e Brianza: 18; Pavia: 1; Sondrio: 0; Varese: 6.

I numeri in Italia

Il bollettino del ministero della Salute segnala oggi 753 nuovi positivi al Covid contro i 927 di giovedì (mercoledì 951, martedì 835, lunedì 495, domenica 881, sabato 1.197 e venerdì scorso 1.147). I tamponi processati sono 192.541 con il rapporto positivi/tamponi allo 0,4% (0,39% per l'esattezza). Le vittime 56 (ieri 28), dall’inizio della pandemia sono 127.418. Le regioni con più contagiati sono Lombardia 134 e Campania 77.