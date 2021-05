Coronavirus: 148 nuovi contagiati nel Bresciano, 1.160 in Lombardia e 7.567 in Italia. Sono i numeri di oggi, venerdì 14 maggio, sul fronte Covid-19. Dati in leggero calo ma, cosa importante, scende il rapporto positivi/tamponi così come il conto dei ricoverati, sia in reparto che in terapia intensiva.

Brescia e la Lombardia

Il report della Regione a Brescia e provincia segnala oggi 148 nuovi positivi contro i 161 di giovedì (mercoledì 136, martedì 102, lunedì 69 , domenica 216, sabato 169e venerdì scorso 224). Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 1.160 nuovi positivi contro i 1.396 di giovedì (mercoledì 1.198, martedì 788, lunedì 583, domenica 1.326, sabato 1.584 e venerdì scorso 1.759).

I dati di oggi in Lombardia

I nuovi casi positivi: 1.160; i tamponi processati: 44.005 (ieri 49.484) con un rapporto tamponi/positivi al 2,6% (ieri 2,8%); i ricoverati in terapia intensiva: 411 (-6); i ricoverati non in terapia intensiva: 2.251 (-100); i decessi: 23 (ieri 13), dall’inizio della pandemia 33.307.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 129; Brescia: 148 (dall’inizio della pandemia sono 104.406); Como: 111; Cremona: 32; Lecco: 48; Lodi: 10; Mantova: 49; Milano: 298; Monza e Brianza: 67; Pavia: 55; Sondrio: 52; Varese: 125.

I numeri in Italia

Il bollettino del ministero della Salute segnala oggi 7.567 nuovi positivi al Covid contro i 8.085 di giovedì (mercoledì 7.852, martedì 6.946, lunedì 5.080, domenica 8.292, sabato 10.176 e venerdì scorso 10.554). I tamponi processati sono 298.186 (ieri 287.026) con il rapporto positivi tamponi al 2,5% (ieri 2,8%). Le vittime 182 (ieri 201), 123.927 dall’inizio della pandemia. Le regioni con più contagiati sono Lombardia 1.160, Campania 1.118 e Lazio 706.