Corda Molle, Salvini rassicura: "Nessun pedaggio per tutto il 2025". Poi...

Nessun pedaggio per tutto il 2025. Poi, "stiamo facendo i salti mortali per evitare ciò che il ministro del Pd ha firmato a suo tempo". Così il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando durante il "question time" di oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio, alla Camera. La domanda riguardava l'annoso tema del pedaggio sulla Corda Molle.

"Due anni di articoli sulla corde molle di un pedaggio che non c'è - ha detto il Ministro - Per tutto il 2025 non ci sarà. Siamo in contatto con enti locali e concessionario e stiamo lavorando per questo. Ricordo ai bresciani che parliamo di un accordo stipulato nel 2017 dal ministro delle infrastrutture Del Rio del partito democratico che prevedeva il contratto di concessione a pedaggio. Stiamo facendo i salti mortali per evitare ciò che il ministro del pd ha firmato a suo tempo. Ci impegniamo e ci muoviamo nel solco della legge per ponderare le soluzioni migliori. Si stanno valutando i flussi di traffico e le migliori di condizioni economiche attraverso gli enti coinvolti e il ministero dei trasporti. In sostanza per l'ennesima volta si ribadisce impegno di non gravare sui residenti e chi la frequenta per evitare ciò che il ministro Pd aveva invece sottoscritto"