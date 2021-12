Franciacorta

E' stato riconosciuto il merito scolastico a più di un centinaio di alunni, orgoglio per tutta la comunità.

Un pomeriggio per celebrare gli alunni meritevoli. Oggi, a Erbusco, l'Amministrazione del sindaco Ilario Cavalleri ha consegnato le borse di studio. La cerimonia si è svolta all'aperto, all'esterno del Municipio. Inoltre, per evitare assembramenti sono stati previsti orari scaglionati.

Consegnate ben 106 borse di studio a Erbusco

In tutto sono 106 le borse di studio consegnate dall'Amministrazione comunale di Erbusco agli alunni meritevoli della primaria (che hanno concluso il quinquennio raggiungendo livello avanzato), secondaria di primo grado (con voti tra 8 e 10), secondaria di secondo grado dalla prima alla quarta (con media uguale o superiore all'8), diploma professionale (con voto uguale o superiore a 85/100) o maturità (con voto uguale o superiore a 93/100), laurea triennale e laurea quinquennale (con voto pari o superiore a 100/110).

Fuori dal Municipio, erano presenti l'assessore all'Istruzione Giovanna Rota, il consigliere delegato alla Cultura Fabrizio Pagnoni e il sindaco Ilario Cavalleri, oltre a altri esponenti dell'amministrazione. In questa occasione di festa, l'assessore Pagnoni ha sottolineato l'importanza di fare investimenti sulla Cultura, evidenziando l'impegno del Comune alla realizzazione delle nuove scuole medie, mentre l'assessore Rota ha lodato gli studenti per i risultati raggiunti nonostante le difficoltà del momento che stiamo vivendo, che richiede maggiori sacrifici. Anche il primo cittadino Cavalleri è intervenuto per congratularsi con gli studenti e per porgere sentiti auguri di buone feste.

Tutte le fotografie e l'elenco dei premiati saranno pubblicati sul numero di ChiariWeek in edicola venerdì 17 dicembre.