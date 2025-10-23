Confindustria Brescia: Michele Gozio confermato coordinatore della zona Iseo-Franciacorta.

La prossima assemblea elettiva è in programma mercoledì 5 novembre 2025, e riguarderà la zona Bassa Bresciana Orientale

Per il quadriennio 2025-2029 Michele Gozio (Paolo Gozio Srl) è stato confermato coordinatore della zona Iseo-Franciacorta di Confindustria Brescia (che conta al suo interno 239 aziende e 12.402 dipendenti) : l’elezione è avvenuta durante l’assemblea tenuta lo scorso mercoledì nella sede di Streparava Spa, ad Adro.

Tra gli altri interventi, durante la serata, anche quello del presidente di Confindustria Brescia, Paolo Streparava, che ha illustrato le principali linee di mandato per il quadriennio.

La squadra al completo

Insieme a Gozio, sono stati confermati anche i due vice coordinatori di zona: si tratta di Arianna Chiarini (Nex Line Srl) e Luca Fontana (Montecolino Spa); completano la squadra 12 delegati: Lucrezia Bertoli (Abert Spa), Pietro Bontempi (Bontempi Vibo Spa), Beatrice Castellini (Castellini Spa Società Benefit), Roberta Chiari (Chiari Bruno Srl), Paola Cittadini (Cittadini Spa), Marco Forelli (Alfio Forelli Srl), Enrico Marzoli (Filmar Spa), Marco Olivari (Claren Tools Srl), Alessandro Ravelli (Magic Sfea Srl), Francesco Savelli (Savelli Technologies Srl), Andrea Uberti (Uberti Cutting Tools Srl) e Daniela Valenti (Soluzioni Logistiche Srl).

