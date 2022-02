Confermata la fiera Lombardia Carne

Rovato

L'Amministrazione comunale ha deciso di non annullare la manifestazione.

La fiera Lombardia Carne si farà. Ad annunciarlo è stato il sindaco Tiziano Belotti, che ha spiegato l’intenzione della maggioranza di non annullare la manifestazione fieristica, come invece era accaduto nelle due edizioni precedenti (2020 e 2021).

Se l’anno scorso il Comune aveva deliberato la cancellazione della rassegna a fronte dell’"emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19" e delle restrizioni in vigore, stavolta l’orientamento della Giunta rovatese ha preso un’altra direzione. "Non sarà facile visto il poco tempo a disposizione, avremmo dovuto cominciare a lavorare già da mesi - ha precisato il sindaco - Però vogliamo fare qualcosa, trovando magari una formula più snella". Per il primo cittadino, un altro annullamento avrebbe rischiato di far morire una tradizione che si tramanda da decenni (la prossima sarà la 131esima edizione). Per informazioni più precise sul programma e per capire come le disposizioni anti-Covid incideranno sull’organizzazione bisognerà aspettare, ma nelle intenzioni del Comune a inizio aprile (per la precisione dal 2 al 4) l’appuntamento con la storica fiera ci sarà.