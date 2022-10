Concorso Nazionale Giornalistico Marco Toresini, chi è il vincitore

Nella serata di ieri (sabato 22 ottobre 2022) nella cornice dell'Aldo Moro di Orzinuovi, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale giornalistico, Marco Toresini.

Intitolato alla memoria del giornalista orceano, giunto alla sua seconda edizione, il premio è rivolto ai giornalisti under 35 e freelance, e mira alla valorizzazione del giornalismo d’inchiesta innovativo e di coraggio, con particolare attenzione alle tematiche di rilevanza sociale.

La giuria presieduta da Ferruccio de Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e composta da Wilma Petenzi, Marco Bencivenga, direttore de La provincia di Cremona, Massimo Mamoli direttore di Brescia Oggi e L’arena, e Tonino Zana ha ricordato il modello lasciato in eredità ai colleghi da Marco Toresini. Giornalista colonna del Corriere della sera morto a 57 anni, Toresini ha fatto del giornalismo preciso, accurato, attento al territorio e rispettoso delle persone un modo di essere rendendolo uno dei più preziosi maestri e un faro da seguire. Qualità che si riflettono nel vincitore del prestigioso premio.

Il primo premio è stato aggiudicato da Pietro Giovanni Panico, (foto in evidenza) classe 1990 di Cosenza con la sua inchiesta “La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite”.

"Ringrazio il Collettivo Autonomo portuali di Genova, Joshua Evangelista, la mia famiglia, mia madre per i valori che mi ha trasmesso, mio padre per la sua rigidità morale in un epoca dove la morale sta scomparendo e la mia compagna che mi è sempre stata accanto".