Concorso di scrittura: già aperta la seconda edizione

Il Comitato Balotta ha anticipato i tempi di questa seconda edizione, mentre Manerbio week è stato confermato media partner dell’evento

E' già aperto il bando per l'edizione 2025, la seconda, de «Un racconto di Natale», il concorso di scrittura ideato e organizzato dal Comitato Balotta di Seniga.

Al via la seconda edizione

La prima edizione è stata un grande successo (nella galleria le foto delle premiazioni avvenute lo scorso aprile), sia in termini di partecipanti, sia in termini di qualità dei racconti, tutti di un livello elevato, sia per quanto riguarda i bambini che gli adulti, non poteva quindi mancare una seconda edizione, già aperta, i primi racconti stanno già arrivando, che si chiuderà il 31 ottobre per dare modo di avere il tempo di decretare il vincitore entro il periodo Natalizio, quando avverrà la premiazione.

"Con questa seconda edizione vorremmo dare vita ad una bella tradizione – ha spiegato il professor Riccardo Romagnoli presidente del Comitato Balotta – la prima edizione è stata un grande successo, successo che ci ha colti di sorpresa: non pensavamo di ricevere così tanti racconti da così tante zone d'Italia e tutti di ottimo livello. Il professor Francesco Balotta era un'insegnante di lettere, ecco perché dedicargli un concorso che nel tempo possa diventare un punto di riferimento per gli appassionati di scrittura, in questo modo si creano relazioni, si promuove una crescita intellettuale e uno stimolo culturale".

Al centro sempre il Natale, la festa cristiana per eccellenza che ha appassionato decine di scrittori nel corso degli anni, anzi dei secoli, con il suo carico di tradizioni, ma anche stereotipi, sentimenti, ma anche vuoto, con le trasformazioni subite nel tempo si presta ad essere una eccezionale materia di approfondimento sociologico, storico, valoriale, in poche parole ci sono tanti mondi che ruotano intorno a questa festività. E la scrittura con il suo ritmo lento è lo strumento più adatto per valorizzare ed estrapolare ogni aspetto di questa festività. Una particolare sottolineatura sui giovani:

"Stimolare i giovani alla scrittura è importantissimo: porta loro a riflettere ed a cimentarsi con un'arte certo non facile e non immediata, lo scorso anno ci hanno stupito, sono pronto a scommettere che sarà ancora così perché a scapito della narrazione dominante i nostri ragazzi sono di valore e di , basta dare loro strumenti e occasioni".

Infine anche per questa edizione Manerbio week sarà media partner del progetto impegnandosi a pubblicare il primo racconto classificato nella sezione ragazzi e i primi tre di quella adulti.

"Abbiamo confermato il nostro impegno anche quest’anno perché, naturalmente, sosteniamo l’importanza della scrittura - ha sottolineato il direttore Davide D’Adda - in una quotidianità dove la scrittura è ormai ridotta all’osso, dove prevalgono simboli e messaggi brevi, ben vengano iniziative che promuovono una scrittura “lenta”. Siamo stati entusiasti della partecipazione della scorsa edizione, soprattutto per quanto riguarda la categoria ragazzi dove anche bambini di dieci anni si sono messi alla prova con ottimi risultati".

Dunque è già ora di rimboccarsi le maniche e mettersi a scrivere, poco importa se è ancora estate: scrivere è un mezzo straordinario per viaggiare nel tempo.

Come partecipare

Il tema è il Natale e i racconti possono già essere inviati. Come lo scorso anno due categorie: ragazzi dai 10 ai 15 anni (nati dal 2010 al 2015), che potranno scrivere o a computer in word e spedire il pdf o scrivere a mano e mandare la foto o la scansione dell'elaborato in jpg o pdf, la lunghezza massima è di 8mila caratteri (spazi inclusi); adulti dai 16 anni in su, dovranno scrivere in word e spedire il pdf del racconto lungo al massimo 20mila caratteri (spazi inclusi). Il titolo è libero, ogni partecipante può inviare un racconto solo alla mail comitato.balotta@gmail.com. Peri ragazzi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono possono essere scritti sul foglio o pdf dell'elaborato, mentre gli adulti, nella stessa mail, dovranno inviare due file, uno con il racconto ed uno con nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico, ai due file sarà associatolo stesso codice alfanumerico in modo da garantire contemporaneamente la valutazione anonima dell'opera e la sua stessa associazione all'autore. Per ogni altra informazione si rimanda al profilo Facebook del Comitato Balotta o al sito istituzionale del Comune di Seniga. In ultimo: il concorso chiude il 31 ottobre, meglio sbrigarsi perché il tempo non aspetta e Halloween è già dietro l’angolo.