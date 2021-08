Le opere hanno previsto il retopping del manto del rettilineo e della pedana del salto in lungo, nonché il rifacimento totale della segnaletica orizzontale.

Conclusa la sistemazione della pista di atletica di Chiari

Si è trattato di una manutenzione straordinaria che, dopo il rifacimento completo del 2015, ha permesso di sistemare nell'immediato alcuni primi segni di usura. I lavori effettuati consentiranno di ricevere, nei prossimi giorni, l'omologazione della pista fino al 2029.

"Si tratta dell'ennesimo investimento sugli impianti sportivi comunali - ha sottolineato il consigliere con incarico allo Sport, Cristian Vezzoli - Qui sono stati stanziati poco meno di 40mila euro a testimonianza dell'attenzione e della cura verso le strutture fondamentali per le attività delle associazioni sportive, in particolare per bambini e ragazzi".