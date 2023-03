Si sono conclusi i lavori per la riorganizzazione di alcuni spazi comunali, al fine di migliorarne la fruibilità e il decoro, anche per la cittadinanza che vi si rivolge: nello specifico, sono stati interessati l'ufficio Servizi Sociali e l'ufficio Tributi, oltre alla creazione di una nuova sala riunioni del Comune di Chiari.

Conclusa la riqualificazione degli uffici in Municipio

Infatti, il riordino degli spazi degli uffici dei Servizi Sociali ha portato alla sostituzione degli arredi più obsoleti: arredo meno recente e non più funzionale quali scrivanie, cassettiere, armadiature e tutto l’occorrente. Un’iniziativa necessaria per rendere gli ambienti più gestibili e accoglienti, anche per la numerosa utenza che vi si rivolge. I mobili sostituiti non sono andati al macero o in discarica, ma sono stati riutilizzati per la riorganizzazione di altri uffici, tra cui l’Ufficio Tributi (e anche l'Asilo Nido Comunale). Con parte del mobilio è stata anche allestita una nuova Sala Riunioni destinata agli incontri interni degli uffici. Per questa riorganizzazione degli spazi del Municipio il Comune ha impegnato circa 42mila euro.

L'intervento del sindaco

La Casa Comunale è la casa di tutti, tanto dei dipendenti quanto dei numerosi cittadini che vi accedono in cerca dei servizi che gli spettano. Investire quindi oltre che sulle persone anche sull’immobile stesso per migliorarne la fruibilità e l’accoglienza significa poter offrire un servizio migliore alla cittadinanza: ogni lavoro deve avere i propri spazi e i propri strumenti per essere eseguito al meglio, e il lavoro al servizio dei cittadini non fa eccezione.

Le parole del sindaco, Massimo Vizzardi.