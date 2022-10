Con l'inizio di ottobre è entrato in vigore l’orario invernale per i battelli della Navigazione Lago d’Iseo. Resterà valido fino al 26 marzo. Ma non è l’unica novità: è scattato anche l’adeguamento del costo dei biglietti ordinari (che aumentano di 30 centesimi), mentre restano invariati gli abbonamenti ordinari per studenti, lavoratori e pendolari e i titoli di viaggio preferenziali utilizzati dai residenti di Monte Isola.

Con l'orario invernale dei battelli aumentano anche i biglietti

Il programma di esercizio invernale riporta il servizio alle condizioni dell’inverno 2019 e come di consueto tiene conto di una minore richiesta da parte degli utenti, tipica dei mesi invernali. Altro "sintomo" del ritorno al periodo pre pandemico è la decadenza dell’obbligo di indossare le mascherine a bordo delle motonavi a partire dall’1 ottobre.

"L’orario invernale caratterizza l’ultima parte dell’esercizio 2022, un anno che ha registrato una netta ripresa del numero di passeggeri anche se non ancora ai livelli del 2019 - ha dichiarato il direttore di Navigazione, Emiliano Zampoleri - Guardiamo già al prossimo anno per il quale ci auguriamo un pieno ritorno a regime di tutte le iniziative organizzate per i turisti dai borghi del lago d’Iseo. Nel frattempo, in vista della ripresa dei collegamenti primaverili, nel cantiere di Costa Volpino fervono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla flotta".

I collegamenti saranno assicurati giornalmente sulla linea Iseo-Monte Isola-Tavernola, con orario differenziato nei giorni feriali e festivi ad esclusione del 25 dicembre; mentre i servizi Lovere- Pisogne ed Iseo-Predore saranno effettuati solo nei giorni scolastici.

Si ricorda che gli orari dei servizi di collegamento tra Sulzano e Peschiera Maraglio e tra Sale Marasino e Carzano restano invariati e sono svolti tutti i giorni h24/24.