Comunità montana a disposizione per analizzare l’olio

La Comunità montana del Sebino bresciano si mette a disposizione dei tanti privati produttori di olio sulle rive del Sebino e non solo.

E’ tempo di raccogliere le olive. I frantoi del lago d’Iseo hanno già iniziato la molitura e contestualmente la Comunità montana del Sebino bresciano ha attivato il servizio di analisi dell’olio di oliva.

Ogni mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 fino al 22 dicembre sarà possibile consegnare i campioni del proprio olio presso la sede di Sale Marasino, per la valutazione di acidità e perossidi tramite Oxitester.

"È necessario consegnare i campioni in contenitori nuovi e possibilmente sterili, per evitare contaminazioni - hanno fatto sapere dall’ente - Il servizio ha un costo di euro 15 per residenti o per coloro che possiedono un oliveto nel territorio del Sebino bresciano, diversamente euro 20".