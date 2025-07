Confagricoltura

Vanoglio: “Continua il nostro impegno per la tutela del territorio"

Comune di Ome: conquistata la terza Spiga Verde.

Spiga verde: terza consecutiva per il comune di Ome

Si tratta della Terza Spiga consecutiva per il comune di Ome. Questa mattina, giovedì 24 luglio 2025 a Roma, ha ottenuto di nuovo il riconoscimento ideato da Confagricoltura con la Fee (Foundation for environmental education), organizzazione che rilascia nel mondo le Bandiere blu per le località costiere e che ha promosso per i Comuni rurali questo nuovo premio. In tutto, come riportato dal nostro portale nazionale NewsPrima in Italia sono novanta i Municipi che nel 2025 possono appuntarsi la Spiga verde al petto, due soli i lombardi, Ome e Sant’Alessio con Vialone (Pavia).

Ome ha conquistato il premio grazie alle sue politiche di sviluppo rurale sostenibile, a esempio per la raccolta differenziata potenziata (grazie al passaggio al sistema porta a porta e al miglioramento del servizio), per l’efficientamento energetico graduale di tutti gli edifici pubblici, la tutela del territorio (abbattuto il consumo di suolo con il nuovo Pgt), per l’istituzione della rete ecologica comunale, i nuovi percorsi pedonali e ciclabili, la cura del reticolo idrico e del verde pubblico, il rinnovo dell’arredo urbano, per i progetti Comune Amico delle Api, per l’invito al risparmio idrico, l’installazione di colonnine ricarica auto elettriche, per i progetti Netomel (pulizia del territorio insieme ai cittadini) e Ome biophilic lab (mappatura dell’attività fisica all’aria aperta), per la mappatura qualità dell’aria, il sostegno agli orti botanici di Ome e per l’acquisto di una nuova auto elettrica per la polizia locale e di un mezzo elettrico per la raccolta dei rifiuti.

“Mi complimento con Ome, che continua a credere in una visione ambientale innovativa – commenta Gianluigi Vimercati, vicepresidente di Confagricoltura Brescia e imprenditore agricolo di Ome -. Questo Comune, di soli tremila abitanti, è riuscito a fare sinergia tra aziende agricole, ristoranti, b&b, attività ricettive, è un paese che lavora insieme con un ciclo virtuoso degli operatori, che si muove ponendo al centro le aziende agricole, operando all’unisono”. “Continua il nostro impegno per la tutela del territorio, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione al benessere delle persone – aggiunge il sindaco di Ome Alberto Vanoglio -. Una strada non facile, ma che sta evidentemente dando i suoi frutti e che vogliamo continuare a percorrere. Questo riconoscimento è importante perché pone l’attenzione sui Comuni rurali, a volte considerati minori o trascurati. Sono in realtà fondamentali per la loro storia, il legame con la terra, le tradizioni, le aziende locali, la cultura e la memoria del Paese. La continua crescita del turismo rurale, grazie anche ai tanti che operano sul nostro territorio, è segno di una rinnovata attenzione dei viaggiatori, sempre più attenti alla sostenibilità e a un’accoglienza che sia curata. Grazie a Confagricoltura Brescia anche quest’anno possiamo fregiarci di questo premio d’eccellenza”.

L'agricoltura al centro

L’agricoltura ha un ruolo prioritario nel programma Spighe verdi, poiché è qui che deve avvenire la vera rivoluzione culturale. Affinché il programma raggiunga il massimo del risultato, sono necessari due elementi: la volontà dell’Amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla realizzazione del programma stesso.