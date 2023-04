Comitato Pro ospedale, incontro con il nuovo Dg dell'Asst Franciacorta

I rappresentanti del Comitato Pro ospedale, del consorzio dei campeggi e di Legambiente Basso Sebino hanno incontrato il nuovo direttore generale dell’Asst Franciacorta, Luigi Cajazzo, e il direttore sanitario del presidio di Iseo, Jean Pierre Ramponi, per fare il punto sul futuro della struttura ospedaliera di Iseo e contestualmente chiederne un rilancio dopo che, negli ultimi anni, hanno chiuso i battenti il reparto di Oncologia, la Maternità e il Punto nascite, e sono stati ridimensionati gli orari di apertura della Pediatria.

"Sono state esaminate alcune problematiche rilevate sul funzionamento dell’ospedale iseano – hanno spiegato Franco Cangemi, Orsolina Ciocchi e Ines Moretti, in rappresentanza delle tre associazioni - Il reparto di maternità è stato chiuso durante la pandemia, ma attualmente si constata che non esiste un provvedimento formale della Regione Lombardia che ne dichiari la definitiva chiusura. Abbiamo discusso sull'applicazione del DM 70/2015, decreto che non viene applicato in modo omogeneo sul territorio regionale perché per esempio l'ospedale di Gavardo mantiene aperto il reparto di maternità con meno di 400 parti all’anno. A Iseo se ne gestivano 470".