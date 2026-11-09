Collebeato: riapre al pubblico l’ufficio postale

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L’ufficio postale di Collebeato ha riaperto al pubblico con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Nell’ambito del progetto Polis

L’ufficio postale di Collebeato, completamente ristrutturato nell’ambito del progetto Polis, ha riaperto i battenti. Tale iniziativa vede coinvolti circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica , sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

A Collebeato

In particolare, la sede di via Roma 68, è stata rinnovata con nuovi arredi e colori nella sala dedicata all’accoglienza dei clienti. Presente poi una corsia per ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato, pensato per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali.

I servizi

Nell’ufficio postale sono disponibili i certificati anagrafici e i servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.