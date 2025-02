Coldiretti Giovani Impresa Brescia: il comitato direttivo si è riunito a Monticelli Brusati.

A Monticelli Brusati Coldiretti Giovani Impresa Brescia

Lunedì 11 febbraio 2025 a Monticelli Brusati si è riunito il comitato direttivo di Coldiretti Giovani Impresa Brescia per affrontare il futuro del settore e lo sviluppo delle imprese giovani.

I giovani rappresentano una risorsa fondamentale per l'agricoltura del futuro:

“Sono il motore dell'innovazione e del cambiamento in agricoltura – racconta Alessandro Scartapacchio delegato Giovani Impresa Coldiretti Brescia - con la loro passione, energia e nuove idee, possono contribuire a rendere il settore agricolo più moderno, sostenibile e competitivo, possono sperimentare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi modelli di business, creando valore aggiunto per l'intero settore."

I temi al centro

Numerosi i temi trattati: dagli strumenti necessari per sostenere le imprese attraverso la PAC, al tema del Mercosur che ci vede in prima linea con sfide ed opportunità per il futuro. Focus sul nutriscore per difendere, attraverso l’etichettatura obbligatoria sui prodotti, la trasparenza e la qualità delle produzioni Made in Italy e sulla dieta mediterranea e il contrasto al cibo sintetico per tutelare la cultura alimentare.

“Svolgere attività di sindacato tra i giovani significa unirsi per difendere i propri interessi e per far sentire la propria voce – precisa Alessandro Scartapacchio - insieme, possiamo affrontare le sfide del settore agricolo e costruire un futuro migliore per tutti. Il gruppo che rappresento ha lo scopo di sostenere i giovani imprenditori agricoli, offrendo loro formazione, consulenza e supporto. Vogliamo creare una rete tra giovani agricoltori, per condividere esperienze e per far sentire la nostra voce, insieme possiamo costruire un futuro migliore per il settore agricolo e per il nostro territorio."

A guidare il vivace confronto, insieme al delegato provinciale Alessandro Scartapacchio e al segretario provinciale Davide Baldassare, anche il neo-direttore Andrea Repossini che ha dato numerosi suggerimenti sull’attività di pianificazione che coinvolgerà i giovani di Coldiretti Brescia nei prossimi mesi.