Climatizzatori in blocco all'Hub di Chiari: intervento in emergenza per aprire anche a Ferragosto

Il rischio, con i climatizzatori andati in blocco dopo l'utilizzo di ieri e il gran caldo, era di non poter aprire nella giornata di oggi, domenica 15 agosto, e di dover rinviare le somministrazioni.

Climatizzatori in blocco all'Hub di Chiari: intervento in emergenza

I climatizzatori del centro vaccinale di Chiari, alla chiusura di ieri sera, sabato, sono andati in blocco probabilmente per il massiccio utilizzo durante una delle giornate più calde dell'estate. A rischio, se non fossero ripartiti, c'era la giornata di somministrazioni di oggi, domenica 15 agosto.

Nonostante fosse la vigilia di Ferragosto e fosse già tardi, per risolvere il problema il Comune ha fatto intervenire due tecnici in emergenza in collaborazione con Asst Franciacorta, che hanno risolto il problema e ripristinato l'impianto di condizionamento del geodetico. Anche oggi, quindi, medici e personale sanitario, insieme ai volontari, sono all'Hub di Chiari per inoculare il vaccino a centinaia di persone.