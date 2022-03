Economia e finanza

La rovatese, classe 1971, sarà la guida effettiva a partire dal 27 aprile giorno in cui saranno ufficiali le dimissioni dell'attuale guida, Andrea Sironi.

Come riportato da Sole24Ore, Claudia Parzani è la nuova presidente di Borsa Italiana. Lo ha deciso il cda di Borsa Italiana, parte del gruppo Euronext, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente Andrea Sironi, effettive dal 27 aprile, giorno dell'assemblea degli azionisti. Per garantire la continuità nella governance di Borsa Italiana, il board ha nominato presidente l'attuale vicepresidente Claudia Parzani.

Claudia Parzani, di Rovato, è avvocata di professione. Parzani è partner di Linklaters e dal 2018 ricopre per la law firm a livello globale il ruolo di Business Development & Marketing Partner. Da novembre 2016 ad aprile 2021 è stata altresì Managing Partner per l'area Western Europe, sedendo, in tale veste, nel Comitato Esecutivo globale e guidando il Board europeo della firm. Prima di entrare in Linklaters, ha maturato la propria esperienza in numerosi studi legali internazionali inglesi Esperta di materie societarie, ha collaborato nel contesto in complesse operazioni straordinarie di società e banche e si occupa prevalentemente di corporate governance con attenzione ai temi legati alla sostenibilità dell'attività di impresa.

Attualmente, la rovatese ricopre anche carica di presidente di Allianz S.p.A. Ma non solo: è componente del consiglio direttivo e della giunta di Assonime, membro del consiglio generale di AIFI, componente del consiglio di amministrazione di ISPI e membro italiano della Commissione Trilaterale.