Claudia Carzeri: " Da Regione Lombardia tante risorse per i nostri paesi"

Brescia

Tra le risorse finanziate 400mila euro per la ciclabile di Pontoglio, 200mila euro per via Vittime delle Foibe a Montichiari, 150 mila euro per la rotatoria di via Meli a Carpenedolo

Bilancio Regione Lombardia: risorse ai Comuni per la manutenzione straordinaria di immobili e strade di proprietà comunale. Attenzione alla sicurezza e allo sviluppo delle infrastrutture ma anche alla scuola paritaria. 400mila euro per la ciclabile di Pontoglio.

Soddisfatta Claudia Carzeri, consigliere regionale monteclarense

“Si è da poco conclusa la tre giorni di discussione del Bilancio regionale, approvato unitamente a tanti ordini del giorno con i quali abbiamo votato, come Consiglio Regionale, la destinazione di ingenti risorse per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di strade e immobili comunali, nonché per lo sviluppo di infrastrutture” afferma Claudia Carzeri, Presidente della commissione Trasporti, Infrastrutture, territorio e Mobilità di Regione Lombardia, prima firmataria di 5 ordini del giorno e 3 emendamenti che portano la firma anche della Presidente Viviana Beccalossi. Tra i miei emendamenti al bilancio regionale approvati - prosegue Carzeri - oltre a quelli relativi all’eliminazione di alcuni passaggi a livello e di adeguamento delle risorse regionali per gli interventi per la ripresa economica, anche quello che prevede la destinazione di 400.000 € al Comune di Pontoglio (di cui 200.000 nel 2023 e altrettanti nel 2024), per la realizzazione di un tratto della pista ciclabile appartenente al percorso cicloturistico “Passo del Tonale- Sebino-Po”. Un’opera strategica per la viabilità e l’attrattività, sostenibile, del Comune”.

Gli ordini del giorno del consigliere Claudia Carzeri

"Con i miei ordini del giorno - afferma Carzeri - ho richiesto il finanziamento regionale dei seguenti progetti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali: al Comune di CALVISANO, per l’intervento su Via Vespucci, con un contributo di €60.000,00, 80.000,00€ a GAMBARA per la messa in sicurezza di Via Garibaldi, Via Montegrappa, Via Montello, Via Campo Fiera. A PAVONE MELLA per Via Matteotti ho chiesto un finanziamento di € 100.000,00, 200.000,00 € a MONTICHIARI per Via Vittime delle Foibe, a POZZOLENGO 50.000,00€ per la manutenzione di Via Santa Maria, a SAN ZENO NAVIGLIO €70.000,00 da allocarsi per la manutenzione di alcune vie comunali e a ISORELLA per la messa in sicurezza di percorsi pedonali con un contributo di €39.000,00. Infine, grazie ad un ordine del giorno del Presidente Gianluca Comazzi da me sottoscritto, abbiamo chiesto che venissero finanziati con 180.000€ opere di manutenzione straordinarie nel Comune di MILZANO e 150.000€ per la realizzazione di una rotatoria in via Meli a CARPENEDOLO. Tante risorse anche per la sistemazione e creazione di parcheggi pubblici: per il Comune di INCUDINE, al fine di realizzare l’ampliamento dei parcheggi pubblici in Via Sandro Pertini (Zona Solive) ho chiesto di destinare 50.000,00€ mentre ne ho richiesti 130.000,00€ per il Comune di NUVOLENTO che deve realizzare dei Parcheggi pubblici tra via Trento e via Garibaldi A BORNO, invece, ho chiesto che venissero destinati 60.000€ per l’acquisizione dell’ area in località Navertino per la realizzazione di parcheggi pubblici ad uso della cittadinanza. Oltre alla messa in sicurezza delle strade ed alla realizzazione di parcheggi - continua Carzeri - ho posto l’attenzione anche allo sviluppo di progetti su opere di proprietà comunale. Ho quindi proposto il finanziamento, con ulteriori 60.000€, al Comune di DARFO BOARIO TERME per la realizzazione di un centro didattico di formazione ambientale e di un impianto di pescicoltura/avanotteria; ad ACQUAFREDDA un investimento di 70.000€ per l’adeguamento funzionale e tecnologico del punto di raccolta comunale. A CEDEGOLO, per la manutenzione straordinaria di un immobile in cui realizzare una sala polifunzionale, ho chiesto un contributo di 70.000,00€ mentre a CORZANO 220.000,00€ per le opere di rifacimento/manutenzione straordinaria dell’immobile sede del Municipio comunale. Con ulteriori due ordini del giorno - conclude Carzeri - ho interessato la Giunta regionale affinché venissero previste specifiche risorse per consentire anche alle scuole paritarie, così come avviene per le scuole pubbliche, di accedere ai fondi ed ai bandi di edilizia scolastica per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli stabili. Se non viene data loro tale possibilità rischiamo che i nostri studenti si trovino in edifici non sicuri e che gli istituti paritari debbano esser costretti a chiudere con evidenti effetti nella sfera della parità e libertà educativa. Infine, ho suggerito l’allocazione di risorse per l’installazione di impianti di sanificazione dell’aria negli edifici e sui mezzi di Trasporto pubblico, al fine di ridurre la diffusione del Covid 19 e consentire un corretto ricambio dell’aria".