Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Cigole rialza la testa dopo la devastazione della tromba d’aria.

Cigole dopo la tromba d’aria

É passato poco più di un mese da quel mattino di settembre in cui il maltempo ha devastato Cigole e la Bassa. Raffiche di vento fortissime, acqua e per fortuna niente grandine, hanno sferzato la zona per una decina di minuti. Una forza e una velocità del vento che sembrava potesse portarsi via tutto. E in alcune zone così è stato, come a Cigole, «epicentro» del maltempo e il territorio più colpito dai danni. Dopo poco meno di venti minuti il paese non era più lo stesso, un prima e un dopo che lascia senza parole, con la conta dei danni a far paura. Ad avere la peggio alberi e tetti, andati distrutti.

Una vera e propria tromba d’aria che a Cigole ha fatto cadere decine di alberi, creando problemi alla viabilità sulle strade principali, nel parco comunale, nei giardini di diverse case. Ad essere più colpita è stata la zona industriale del paese verso San Gervasio con capannoni scoperchiati e impianti fotovoltaici divelti dalla furia del vento. Lamiere e pannelli che sono volati dappertutto colpendo anche auto e case. Danni anche alla chiesa parrocchiale con la croce posta sulla sommità che si è piegata ed è stata rimossa e messa in sicurezza dai Vigili del fuoco.

Raccolta fondi

Danneggiati anche i tetti di altri immobili della parrocchia e così, fatta la conta e le dovute verifiche, domenica arriva un’iniziativa per cercare di raccogliere fondi che permetteranno di effettuare gli interventi più urgenti.

Appuntamento domenica 11 ottobre 2026 all’Oratorio di Cigole per una giornata semplice, fatta di buon cibo, incontro e solidarietà. La finalità è appunto quella di raccogliere fondi per contribuire alla sistemazione dei danni subiti dalla Chiesa di San Martino, San Rocco, San Pietro e dall’Oratorio, luoghi che appartengono alla vita dei cigolesi e che ora hanno bisogno di interventi. Durante la giornata sarà possibile partecipare allo spiedo d’asporto, all’aperitivo, alla vendita di torte e alla grande tombola alle 16. Lo spiedo, al costo di 15 euro, potrà essere ritirato dalle 12.15 in oratorio, portando i propri contenitori.

Le prenotazioni si raccolgono presso la Tabaccheria Capuzzi Mariagiulia e la Forneria Fratelli Regonini con pagamento al momento della prenotazione. L’oratorio sarà aperto dalle 11 per l’aperitivo e la vendita delle torte.