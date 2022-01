Tragedia nella tragedia

Un dolore enorme: la notizia della scomparsa dell'ex presidente di Quadra Cortezzano (attuale presidente onorario degli azzurri e anche dell'Avis) è stata data durante le esequie della moglie.

Comunità sotto shock. E' morto Leonardo Ferrari, presidente onorario di Quadra Cortezzano e dell'Avis. La notizia, che ha lasciato tutti di stucco, è stata data durante i funerali della moglie di Ferrari, Margherita Duci.

Chiari sotto shock: addio a Leonardo Ferrari

Ha seguito la sua Margherita, amore della sua vita, morta a 82 anni nella giornata di lunedì. Leonardo Ferrari, classe 1936, si è spento oggi, 5 gennaio.

La notizia, che ha lasciato tutti sotto shock, è stata data proprio da don Oscar La Rocca durante le celebrazioni del funerale della donna. Ferrari, uomo dal cuore d'oro, è stato un punto di riferimento per tutta la città. Ha ricoperto il ruolo di presidente di Quadra Cortezzano (attualmente nelle mani di Marco Delpanno) e tutt'oggi era presidente onorario. Questa carica, a lui, l'aveva assegnata anche l'Avis. Di grande intelletto e capacità di ragionare, è stato tra i fondatori dell'impresa Riello (insieme alla famiglia) e membro attivo dell'associazionismo locale.

Lascia gli amatissimi figli, i nipoti e i parenti già fortemente provati dalla morte della consorte Margherita Duci. La perdita è grande per la Quadra di Cortezzano, per tutte le altre e per l'intera comunità.

Le esequie

Ancora non si conosce la data dei funerali, ma il caro Leonardo sarà portato alla Casa del Commiato di Michele Mombelli dove ci si potrà recare per una visita.