Chiari, sfiorato il “6” al SuperEnalotto: vinti oltre 61mila euro.
Vinti oltre 61mila euro a Chiari
La fortuna bacia la Lombardia ed anche la provincia di Brescia: martedì 17 febbraio 2026, come riportato da Agirponews, a Chiari è stato centrato un “5” da 61.922,72 euro nella Tabaccheria Pin Up in via Giacomo Matteotti, 2.
La fortuna bacia (ancora) il Bresciano
Sempre nel Bresciano era stato centrato l’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro, il 22 maggio 2025: il jackpot per la prossima estrazione, in programma domani, giovedì 18 febbraio 2026, sale a 122,8 milioni di euro.