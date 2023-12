È stato potenziato il servizio di pulizia della città: una decisione presa insieme dal Comune e da Chiari Servizi.

Chiari Servizi potenzia il servizio in vista delle feste

Infatti, il CdA della municipalizzata clarense ha deliberato di effettuare a partire dalla metà di dicembre un servizio aggiuntivo in maniera quotidiana, 7 giorni su 7, indicativamente dalle 6 alle 8, che interessa in particolare la pulizia delle vie del centro storico, compresa la raccolta di eventuali sacchetti abbandonati.

Oltre a ciò, prosegue il servizio avviato mesi fa in maniera settimanale di pulizia con idropulitrice ad alta pressione per il lavaggio della pavimentazione e la rimozione del guano dei volatili e delle deiezioni degli animali domestici. Infine, come ormai da qualche anno, si va avanti con il servizio con aspiratore Gluton per rimuovere i mozziconi di sigaretta dal suolo.

Lo sportello

Non solo. Sempre con l’ottica di agevolare la cittadinanza, resterà aperto fino a sabato 30 dicembre il Temporary Store di Chiari Servizi in via Villatico 7.

Qui è già possibile ritirare la dotazione dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti nel 2024: l’ufficio è aperto dal lunedì al sabato (escluse le festività) con orario continuato dalle 9 alle 19.