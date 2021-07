Chiari, nuovi orari e modalità d'accesso per il punto tamponi

La situazione è migliorata rispetto agli scorsi mesi e, nonostante la paura causata dal dilagarsi della variante Delta, è possibile tirare un sospiro di sollievo soprattutto grazie all’esito della campagna di vaccinazione. Così, dopo la chiusura dello sportello di Iseo, cambiano gli orari e le modalità d’accesso al «Drive Through» gestito dall’Asst Franciacorta e allestito nell’area Camper di via per Castelcovati.

Dal 12 luglio, infatti, l’accesso al drive, possibile da lunedì a venerdì (dalle 8.30 alle 12.30) ed il sabato (dalle 8 alle 12), prevede fasce orarie diverse per tipologia di prestazione richiesta.

«Per effettuare i tamponi antigenici rapidi e molecolari a pagamento è infatti possibile presentarsi nei giorni prestabiliti muniti di tessera sanitaria e documento di identità - ha comunicato la direzione Sociosanitaria - Il costo del tampone rapido è di 25 euro mentre quello del molecolare è di 70 euro. Il pagamento si effettua attraverso pos direttamente presso il drive. Per quanto riguarda invece l’esito del tampone, se negativo, viene immesso direttamente nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Se, al contrario, l'esito è positivo, l'utente viene contattato telefonicamente per presentarsi nell'immediatezza per l'esecuzione gratuita del tampone molecolare diagnostico».