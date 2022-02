Illuminazione pubblica

Liquidato il primo acconto del progetto che ha coinvolto diverse aree della città: la somma, quasi 145mila euro, è stata versata da Regione Lombardia.

Una strategia lungimirante, anche alla luce dei rincari delle bollette energetiche che tante preoccupazioni stanno dando al Paese, comprese le Amministrazioni comunali. Chiari è sempre più accesa grazie a Lumen.

Chiari lungimirante contro il caro bollette e più accesa grazie a Lumen

È stato liquidato in questi giorni il primo acconto del progetto Lumen: il maxi intervento che ha visto la sostituzione di oltre tremila corpi illuminanti pubblici cittadini con quelli a LED. La somma, quasi 145mila euro, è stata versata da Regione Lombardia, finanziatrice del progetto.

Con Lumen, la Città di Chiari ha dimostrato per l’ennesima volta di essere all’avanguardia tanto sotto il profilo ambientale, quanto sotto quello della sostenibilità anche economica delle scelte virtuose. Infatti, la riqualificazione e riconversione LED dell’illuminazione pubblica della città da un lato ha portato al miglioramento della qualità illuminotecnica – vie meglio illuminate sono strade più decorose e sicure – e dall’altro all’abbattimento dei consumi e quindi delle bollette. Basti pensare che con i LED, che consumano molto meno delle vecchie lampadine a incandescenza, Chiari ha ridotto i consumi e le spese di ben il 67 percento. Fondi che, liberati dalle bollette, potranno essere messi al servizio della collettività.

Gli interventi

«Si aggiunge un tassello importante che va a dare una triplice risposta alle esigenze della nostra città – ha dichiarato il sindaco Massimo Vizzardi – Questa operazione porta ad una maggior sicurezza andando a migliorare l’illuminazione di Chiari; un risparmio sui costi che giova al bilancio e grazie alla tecnologia a LED l’impatto sul livello d’inquinamento diminuisce drasticamente. Nel nostro programma abbiamo volutamente dato ampio spazio alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico perché crediamo siano obiettivi fondamentali e imprescindibili, quindi non possiamo che essere soddisfatti di questo ennesimo risultato».

«Passo dopo passo, in maniera costante e sempre più avanzata, l'impronta ecologica del comune di Chiari migliora – ha aggiunto il vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche, Maurizio Libretti – Il risparmio energetico a seguito del progetto Lumen è significativo: basti pensare che oggi il Comune di Chiari ha ridotto a un terzo il consumo di energia per l'illuminazione pubblica, da cui conseguono minori emissioni di Co2 e grandi risparmi in bolletta. Ma come detto, non ci fermiamo qui, anzi. Questa Amministrazione è stata fin da subito molto sensibile ai temi ambientali: stiamo lavorando costantemente perché tutte le strutture pubbliche mutino in senso decisamente più sostenibile i propri consumi».