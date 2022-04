Chiari in lutto per lo storico commerciante Remo Mondini

Lutto

I funerali si svolgereanno domani, sabato 30 aprioe, alle 13.45 nella parrocchia di S. Maria Nascente a Brescia.

La sua storica merceria, in via Zeveto, aveva abbassato la serranda nel 2020. Mondini, classe 1929, è statouna delle colonne portanti del commercio clarense, un vero e proprio pezzo di storia.

Chiari in lutto per Remo Mondini

Si è spento a 92 anni un uomo buono, dedito al lavoro e alla famiglia. Remo Mondini è spirato ieri, 28 aprile, agli Spedali Civili di Bresica. Ad annunciare la morte di Remo Mondini sono stati la moglie Clelia, il figlio Diego con Mariantela e i nipoti. Con il suo negozio di merceria e abbigliamento in via Zeveto, chiuso nel 2020, ha fatto la storia della città. La sua, infatti, era una delle attività più storiche.

Per anni è stato punto di riferimento per molti concittadini, ma non solo. Giungevano infatti anche dai paesi limitrofi pur di farsi servire da lui.

Le esequie

