Cortei, sit-in, spettacoli e film. Chiari non ci sta e accende i riflettori insieme al Comune di Chiari, a Rete di Daphne, al Faro 50.0, a Teatro Macelleria Locatelli e alle realtà del territorio.

Chiari dice "no" alla violenza sulle donne

"E’ urgente far sentire la voce di tutti". La mattina di sabato 25 novembre, Rete di Daphne organizza una manifestazione per «far sentire la propria voce» e stare insieme contro la violenza. Il ritrovo è alle 9 in piazza Martiri. Da qui, infatti, partirà un corteo per le vie della città (e del mercato) volto a sensibilizzare e alzare l’attenzione pubblica sul tema. Ai partecipanti, se possibile, è richiesto di vestirsi di nero. Si sfilerà con i cartelli creati dalle volontarie (ma chiunque potrà realizzarne) e verranno ricordate anche le vittime dell’anno. Chi vuole avere maggiori informazioni sulla manifestazione e sul corteo, oltre che confermare in anticipo la sua presenza, può scrivere alla mail all’indirizzo bastaviolenzasulledonne.daphne@gmail.com.

In serata, tra piazza Martiri e piazza delle Erbe, ci sarà poi il sit-in con i cartelloni che anticiperà lo spettacolo. La compagnia teatrale clarense «Idea Teatro» anche quest’anno ha preparato una pièce che si terrà al Museo della città di piazza Zanardelli.

Con la regia di Giorgio Locatelli lo spettacolo narra, sia attraverso momenti di lettura che momenti di recitazione, la violenza che la donna è stata costretta a subire nel corso del tempo, dagli inizi del secolo scorso per arrivare ai nostri giorni, prendendo spunto da fatti di cronaca realmente accaduti che hanno scosso l’opinione pubblica.

Alcune storie sono raccontate con la tecnica del poeta americano Edgar Lee Masters, dando voce alla Donna, quale personaggio principale della storia, che narra la violenza subita con una sincerità a tratti orrenda per la sua normalità. Si evidenziano diversi aspetti di violenza, sia sotto il profilo psico/fisico che come violazione dei diritti umani, dove la Donna è costretta a subire continui maltrattamenti con effetti negativi sulla propria salute fisica, mentale e sessuale.

L’appuntamento, dunque, è per sabato 25 novembre alle 20.30 con replica nel pomeriggio di domenica 26 novembre alle 17.30. Lo spettacolo è riservato ad un pubblico adulto. La visione è gratuita, ma la prenotazione obbligatoria al 339.2698191 da lunedì 20 a venerdì 24 novembre dalle 18 alle 20. Inoltre, mercoledì sera, al Faro 50.0 è stato proiettato il film «Ti do i miei occhi», mentre mercoledì 22, alle 20.30, sarà la volta di «Una donna promettente». La piccola rassegna sul tema è organizzata dall’associazione ospitante in collaborazione con Rete di Daphne.

L'intervento dell'assessore

Sul tema è intervenuto l’assessore ai Servizi sociali, Vittoria Foglia.

Da quel 17 dicembre 1999, data in cui l’assemblea generale delle Nazioni Unite istituì la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, molti passi avanti sono stati fatti in termini di diritti e di sensibilizzazione, ma non abbastanza visto le statistiche che parlano di continui e crescenti casi di femminicidio,

ha ribadito prima di rimarcare nuovamente cosa c’è sul territorio.

Chiari per l’Ambito Oglio Ovest con i Comuni degli Ambiti di Palazzolo (Capofila) – Iseo – Orzinuovi che hanno aderito alla Rete Antiviolenza A.R.I.A. Franciacorta, acronimo di Attivazione Rete Interistituzionale Antiviolenza, offrono a tutte le donne dei propri territori interventi integrati necessari per poter uscire dal circuito della violenza. Alla Rete ARIA Franciacorta aderiscono e collaborano tutti gli Enti comunali, sociali, sanitari, oltre alle Forze dell’Ordine, le istituzioni scolastiche ed educative e del Terzo Settore. L’operatività è garantita da un’èquipe di operatrici professioniste, assistenti sociali, psicologhe ed avvocatesse, del Centro Antiviolenza Rete di Daphne, da case rifugio, case di accoglienza e dagli sportelli attivi in ogni Ambito territoriale, con la presenza di operatrici volontarie formate. A Chiari è attivo lo sportello antiviolenza Rete di Daphne curato da volontarie che accolgono, ascoltano e supportano le donne vittime di violenza fornendo informazioni e orientamento sulla rete di servizi. Non solo. Le volontarie promuovono e sostengono percorsi di informazione/formazione sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere collaborando con altre realtà del territorio e con l’assessorato dei Servizi sociali.

Poi, un focus sugli appuntamenti:

In occasione del 25 novembre, nella mattinata ci sarà il corteo organizzato dalla Rete di Daphne , centro antiviolenza della zona: un forma di protesta gentile per prendere posizione contro la violenza. E’ un’occasione importante per coinvolgere la cittadinanza in modo forte ed attivo e per dire di “No” alla violenza, ai femminicidi e a tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne. La sera, invece, è in calendario lo spettacolo teatrale “Nella Tana del lupo”, al Museo della città, con regia di Giorgio Locatelli. Prima ci sarà un sit-in in piazza. Ricordo anche che le volontarie dello sportello di Chiari, in collaborazione con associazione Faro 50.0, hanno organizzato due serate di cinema sul tema. La prossima sarà il 22 novembre alla sede di viale Bonatelli.

Infine, le conclusioni: