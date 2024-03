Chiari esempio in Europa. Giovedì 29 febbraio, il Comune di Chiari ha presentato e pubblicato le linee guida sull’ecosostenibilità ed accessibilità nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio culturale, quale strumento per gli enti locali per costruire nuove strategie di sviluppo del territorio in modo sostenibile ed inclusivo.

Chiari apripista per i comuni italiani e di tutta Europa

Le linee guida sono il risultato finale di ESATVH, un progetto italo-rumeno finanziato dal programma europeo Erasmus+ che ha visto come capofila il Comune di Chiari, ente capofila, insieme al Comune di Brescia e AmbienteParco (in qualità di partner italiani) e la Contea di Sibiu e ACZ Consulting (come partner romeno).

L’iniziativa ha consentito la realizzazione di attività di analisi e formazione sulle tematiche dell’ecosostenibilità e dell’accessibilità rivolta a enti locali, operatori turistici, associazioni impegnate nel mondo della disabilità e a studenti di scuole superiori e di facoltà universitarie in ambito turistico.

A giugno 2023 una delegazione italiana si era recata in Romania per conoscere i progetti di valorizzazione che hanno trasformato diverse località mete turistiche sostenibili e in armonia con la natura.

I viaggi per conoscersi

Nel mese di settembre era stata, invece, una delegazione rumena a recarsi a Chiari e a Brescia per conoscere l’impegno delle due città nel rendere accessibili percorsi turistici, edifici, parchi archeologici e toccare con mano tante realtà di inclusione nel mondo del lavoro.

La conclusione del progetto ESATVH è stata la stesura di linee guida sull’ecosostenibilità ed accessibilità nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio culturale che, grazie all’esperienza nata dalle diverse fasi del progetto, vogliono offrire un concreto strumento con cui comuni italiani, rumeni e di tutta Europa possono ideare e realizzare strategie per valorizzare i patrimoni presenti sui propri territori e rendere questi ultimi più accessibili a tutti.

Le disposizioni riportano anche numerosi spunti in ambito ecologico ed esempi di buone pratiche realizzate in Italia e in Europa che hanno garantito l’accessibilità ai sempre più numerosi turisti con bisogni speciali e alle stesse comunità residenti.

Alle linee guida, realizzate in lingua italiana, inglese e rumena, è stata data un’ampia diffusione, grazie anche all’invio da parte di Anci agli oltre mille comuni lombardi, alla comunicazione realizzata da Sibiu in Romania e alla pubblicazione su piattaforme europee.

L'intervento

Sul tema è intervenuto l'assessore alle Attività produttive del Comune di Chiari, Domenico Codoni.

«Il nostro Comune è fiero di aver contribuito con le proprie competenze nel campo dell'accessibilità dei luoghi di cultura, sviluppate grazie al lavoro instancabile dei nostri uffici comunali e dei nostri stimati partner bresciani. È stato un privilegio mettere a disposizione queste conoscenze per il bene comune e ci auguriamo vivamente che le linee guida possano essere di grande utilità per tutte le amministrazioni pubbliche europee».

Le linee guida sono scaricabili gratuitamente dal sito del progetto ESATVH al link https://www.ocdl.it/web/esatvh/.