A un anno di distanza dall’approvazione del regolamento per la Consulta comunale per il Commercio e il Turismo, la Giunta ha nominato i membri che faranno parte dell’organo consultivo dell’Amministrazione comunale.

Chi sono i componenti della nuova Consulta del Commercio e del Turismo

A chiedere lumi sull’argomento durante l’ultimo Consiglio comunale è stata anche la consigliera di Forza Italia Giovanna Prati, che ha presentato una interpellanza rivolta all’assessore al Turismo Pierangelo Marini. La Prati ha evidenziato le difficoltà generate dal cantiere sul lungolago, ma anche dalla penuria di parcheggi. Sono stati segnalati anche atti di vandalismo e furti all’interno dei campeggi ed è tornata in aula la questione relativa alla mancata apertura del lido Origami di Clusane.

"Ci sono innumerevoli situazioni sotto gli occhi di tutti - ha ribadito la Prati - Non si pretende che Marini abbia la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma qual è la sua visione del futuro del turismo a Iseo? Quali sono le intenzioni circa l’istituzione della Pro Loco, cardine del programma di Iseo Sicura? Quando verrà attivata la Consulta comunale per il Commercio e per il turismo?".

In Consiglio comunale è arrivata la solita risposta, e cioè che questa "arriverà scritta" entro 30 giorni dalla presentazione dell’interpellanza. Nel frattempo però in Albo pretorio è stata pubblicata una delibera di Giunta del 16 giugno sulla nomina dei componenti della Consulta del Commercio e del Turismo.

Per Confcommercio i referenti della Consulta sono Andrea Marchioni e Riccardo Cadei, per Confesercenti Sergio Turla e Roberto Cantoni, per gli albergatori Alessandro Casa e Marinella Gatti, per gli ambulanti Danilo Bettoni e Maurizio Tengattini. Faranno parte dell’organo consultivo anche il comandante dalla Polizia Locale Claudio Modina e il responsabile del Suap o un suo delegato, il sindaco e un assessore o i loro delegati.