Che successo la Camminata in rosa e azzurro

A Gottolengo va in scena la prevenzione grazie ad una serie di importanti iniziative messe in campo durante l’intero week end.

Corsa in rosa e azzurro

L’evento, giunto ormai alla sua terza edizione, ha coinvolto tantissimi camminatori dal paese e dai centri limitrofi, non sono mancate neanche le autorità cittadine: sindaci e assessori dei paesi vicini hanno partecipato per sostenere l’iniziativa, naturalmente non è mancato il primo cittadino di Gottolengo Daniele Dancelli e l’assessore ai Servi sociali Linda Biglietti che ha curato l’iniziativa. La camminata si snoda per circa 4 km attraverso le vie del paese, l’obiettivo è sensibilizzare verso la prevenzione delle malattie oncologiche e al contempo raccogliere fondi per acquistare un macchinario per la Casa di riposo locale Cmai Alberini.

Il Villaggio della salute

Durante l’intero week end, sabato 4 e domenica 5, è stato realizzato il Villaggio della salute in piazza XX settembre: colloqui di prevenzione gratuiti grazie alla disponibilità di medici e specializzandi di Gottolengo che si sono messi al servizio della loro comunità gratuitamente. Un bel modo per coinvolgere e promuovere la cura di se in un’atmosfera gioiosa e conviviale.