Chiari

Che spettacolo la Sagra del Santellone di Chiari

Oltre 150 i volontari impegnati nella kermesse durata quattro giorni, che ha coinvolto migliaia di avventori

Pubblicato:

È stato l'atteso successo, anche quest'anno, la Sagra del Santellone di Chiari. Tra giovedì e domenica, per quattro giorni la frazione si è accesa tra buon cibo, musica e allegria. Migliaia anche quest'anno i partecipanti per uno dei momenti più attesi dell'estate clarense.

La squadra dei volontari per la Sagra del Santellone a Chiari

A rendere speciale questa edizione è stata però soprattutto la partecipazione di oltre 150 volontari, moltissimi dei quali giovani e giovanissimi, affiancati con dedizione e passione dai volontari più esperti. Una bellissima testimonianza di collaborazione tra generazioni, di senso di appartenenza e di cura per la propria comunità. "Le serate danzanti, la musica del DJ al Chiringuito e l’energia contagiosa dei più piccoli hanno colorato l’area della festa, creando un clima di serenità e condivisione. Ma non sono mancati anche i momenti di ricordo: un pensiero speciale è stato rivolto a Cristina, storica volontaria e anima della Sagra, che ci ha lasciato prematuramente la scorsa primavera. Un sentito ringraziamento va alla Parrocchia, che ha messo a disposizione gli spazi, e alla Croce Bianca, sempre presente con disponibilità e professionalità e ovviamente ai nostri sponsor" hanno spiegato gli organizzatori, dando appuntamento alla città per il prossimo anno.

