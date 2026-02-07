Che festa! L’identità clarense risplende nei due Patroni

Si avvicina il fine settimana «dei Patroni» di Chiari. Venerdì, sabato e domenica prossimi si celebreranno i santi Faustino e Giovita, e con essi la stessa città metterà in scena sé stessa in una lunga rassegna di eventi culturali, sportivi, e sociali. Ma non solo: per una felice coincidenza di date, quest’anno i Patroni andranno anche a braccetto con il Carnevale, che riempirà ulteriormente le strade di colori e di incontri. Un mix esplosivo, che per l’Amministrazione comunale e per le decine di associazioni coinvolte nell’organizzazione sono anche un ottimo «banco di prova» per un ulteriore aggiornamento. Come annunciato dal sindaco Gabriele Zotti e dal suo vice Roberto Campodonico lunedì pomeriggio in Municipio, infatti, l’obiettivo per la festa è di diventare – forse già dal 2027 – una Fiera riconosciuta.

La consegna delle benemerenze: ecco i premiati

Ci sarà il Luna Park, ovviamente. E i mercatini tradizionali in centro. E un lunghissimo elenco di eventi culturali, sportivi e sociali, che condenseranno in un fine settimana tutta la clarensità che già si respira nell’aria. Ma il momento più atteso ed emozionante dei Patroni, anche quest’anno, sarà probabilmente la consegna delle benemerenze civiche clarensi.

Sono state una ventina le candidature pervenute alla Commissione che si è occupata di vagliarle una ad una, con fatica. «Tutte a dir la verità meritavano un segno da parte della città – ha spiegato lunedì il consigliere Claudio Prandelli – E alla fine abbiamo scelto di assegnare il premio a quattro soggetti, privati o enti, che hanno portato in alto la città di Chiari in questi anni».

Le motivazioni di ciascun premio saranno rese note solo in occasione della premiazione, che si terrà alle 20 di venerdì prossimo, 13 febbraio. Sono invece noti i nomi dei premiati. Il primo sarà l’imprenditore Michelangelo Piantoni, dell’omonimo molino di famiglia in via Cologne. Premiati anche la stazione e il comando di Compagnia dei carabinieri di Chiari; doppia premiazione poi per due volontari clarensi, Stefano Canevari ed Elena Bianchetti, e infine una benemerenza andrà al professore Mario Angeli.

Significativa il luogo scelto per la cerimonia, che sarà l’auditorium «Flavio Riva» della fondazione Morcelli Repossi. Un segno di riconoscimento e vicinanza alla città, come ha tenuto a rimarcare il presidente Claudio Baroni.

Moltissimi gli eventi in calendario. Eccoli tutti, un unico calendario. Leggi di più su ChiariWeek in edicola per gli approfondimenti su due eventi speciali

Venerdì 13 febbraio

L’agiografia in fumetti

Ore 14.30, scuola Primaria – «Due di noi» è un fumetto realizzato da Silvio Boselli, con Angelo Baronio. I due altri non sono che Faustino e Giovita: le loro storie di santi sono riproposte in forma di striscia, ed insieme ad Enrico Frosio, rappresentante della Confraternita di San Faustino, consegnate a circa 150 ragazzi delle scuole cittadine, così da rendere l’agiografia meno «polverosa» e quindi più appetibile anche al pubblico dei più giovani. «Un’occasione per parlare anche di bullismo e di altre tematiche sociali, ripercorrendo la vita di due Santi trasfigurata in forma di fumetto» ha spiegato l’assessore Silvia Ghilardi.

Le benemerenze civiche e la riscoperta del dialetto

Ore 20 – Auditorium «Riva» La cerimonia per la consegna dei premi civici dell’anno quest’anno è uno dei momenti più attesi dell’anno (ne parliamo nel box). A seguire, sempre in Fondazione, «Paès», un reading di poesie dialettali con l’autore Lino marconi

Sabato 14 febbraio

Laboratori per bambini

Biblioteca, dalle 9 alle 11 – Alla «Fausto Sabeo», il progetto «Papparapapà», dedicato ai più piccoli

Il nuovo Centro diurno

Sala Repossi, ore 9 – Un convegno organizzato dall’Ancri sulle «Malattie emergenti dell’anziano»: dall’osteoporosi alle patologie coronariche, fino al diabete, il gruppo guidato da Pasquale Cardillo propone un incontro di spessore, con medici e primari esperti.

Ore 11, Rsa «Cadeo» – S’inaugura, al termine del cantiere, il nuovo Centro diurno integrato, che trasloca dal terzo piano al pianterreno, in una posizione più comoda e funzionale. Sarà dedicato a Bruno Tonelli, storico amministratore che negli anni Settanta mosse i primi passi per il rinnovo della casa di riposo clarense. A progettare il nuovo CdI è stato il figlio.

Le borse di studio

Sala Repossi, ore 15 – Appuntamento immancabile per i patroni, saranno consegnati complessivamente 78 assegni di studio ad altrettanti ragazzi, per i risultati ottenuti nell’esame di Terza media, durante gli anni delle Superiori, e poi in occasione del conseguimento dei diploma di Maturità, e delle lauree. Per ciascuno, ha spiegato l’assessore Ghilardi, anche un attestato di merito.

Lo sportivo dell’anno

Sala Repossi, ore 17 – Premiazione dello Sportivo dell’anno di Chiari a Vanni Picco Akwannor, giovane promessa dell’atletica.

Gli eroi del Covid-19

Centro sportivo, ore 17.30 – La pandemia ha segnato un’epoca, in città. Alla struttura polivalente, il Comune poserà una targa di ringraziamento per tutti gli operatori che hanno lavorato all’hib vaccinale durante l’emergenza da Covid-19

Centro sportivo, ore 18.15 A seguire, una premiazione d’eccezione: la città renderà omaggio a Battista «Cicoto» Festa, vecchia gloria del calcio locale (e non solo) arrivato a giocare in Atalanta, Cesena e Modena. «Un orgoglio premiarlo, per noi che vivemmo quella stagione brillante del calcio locale, negli anni Ottanta» ha commentato l’assessore Luigi Pozzaglio.

Piccola accademia in musica

S. Maria Maggiore, ore 20.30- Concerto della Piccola accademia di San Bernardino, con la partecipazione straordinaria del coro maschile «Erica di Paitone».

Domenica 15 febbraio

I mercatini

Tutto il giorno, in centro – Dalle 9 alle 18 saranno una sessantina gli stand che proporranno prodotti enogastronomici ed artigianali.

La banda sulla torre

Piazza Zanardelli, ore 9.15 – Il corpo musicale «Pedersoli» suonerà dalla torre civica, aprendo così la giornata «vera e propria» dei Patroni. A seguire, una sfilata in musica lungo la circonvallazione interna.

Una colomba per la pace

Duomo di Chiari, 10.15 – La Messa solenne dal duomo di Chiari sarà celebrata dal prevosto Gian Maria Fattorini. A seguire, la liberazione di una colomba «in auspicio di pace».

Festa di Carnevale

Lungo i viali, dalle 14 – Felice coincidenza, quest’anno i Patroni coincidono con il Carnevale. Lungo le strade della città sfileranno i carri allegorici realizzati dai volontari dei due oratori, in un coloratissimo, corale e allegro pomeriggio. «Il viaggio continua» sarà il tema dell’anno, ha spiegato don Rossano Gaboardi. Saranno coinvolti circa trecento bambini.

Un filo tra Albania e Italia

Villa Mazzotti, ore 14.30- L’associazione Oda organizza un concerto di musiche tradizionali albanesi, nel solco delle attività dell’associazione «Oda», che promuove l’incontro tra la cultura italiana e quella della popolosa comunità albanese in città

I vespri

Duomo, ore 16.30 – Il programma religioso prosegue con i vespri e con la benedizione solenne impartita alla città

La Bibbia «clarense»

Fondazione Morcelli Repossi, 20.30 – Chiude le celebrazioni un interessante convegno organizzato con il biblista Flavio della Vecchia. Obiettivo, spiega il presidente della fondazione Claudio Baroni, è anche in questa occasione riscoprire le chicche «nascoste» della cultura clarense. In questo caso, la mostra composta da una trentina di volumi selezionati dal vasto patrimonio della biblioteca della fondazione, che racconta l’evoluzione del testo sacro dalla Vulgata di San Girolamo alla versione di Isidoro Clario e oltre. Fino al 28 febbraio.