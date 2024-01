Cesarina Cotelli: per i suoi 90 anni le amiche trasformano le sue poesie in un volume

Novant'anni e non sentirli. Anzi, grazie alla sorpresa di amiche e famiglia Cesarina Cotelli ha vissuto una giornata speciale per questo importante traguardo. Tutto è andato in scena sabato 6 gennaio, ai "Campostrini" di Manerbio. Qui si è svolto il pranzo organizzato dalla famiglia e dalle amiche, capitanate da Giovanna Pellegrini, che hanno sorpreso Cesarina raccogliendo tutte le sue poesie in dialetto in un volume.

Un volume di poesie per il 90 anni di Cesarina

Lei, che fin da giovanissima ha tradotto tutte le sue emozioni nero su bianco, con uno spiccato talento, si è davvero emozionata e commossa nel momento della consegna del volume. Come a dire che la sorpresa, e la festa, è davvero riuscita.

«Ringrazio i miei figli, mia nuora e i miei nipoti perché senza di voi tutto questo non ci sarebbe. Sono orgogliosa della vostra presenza, così come di avere amiche speciali che mi hanno fatto una grande sorpresa, raccogliendo le mie poesie in dialetto in questo volume».

Ben 34 le poesie, che hanno partecipato anche ad alcuni concorsi e alcune di queste sono state tradotte anche in italiano. E tra le amiche c'è stata anche chi, come Anna Olivari, ha voluto a sua volta omaggiare la novantenne proprio con dei versi.

«Cesarina, Cesarina. Sei la nostra fiammellina, ami tanto le tue amiche da volerle tutte unite. Sei arrivata a questa età che tutti sognano che forse arriverà. Hai due occhi scuri, penetranti come siluri, un sorriso smagliante che diventa accattivante. Tu sei mamma, nuora, cugina, zia e nonna come fossi una colonna. I tuoi anni ben portati sono arrivati. Io ti voglio bene, spero non darti mai pene. Cesarina, sei la nostra mascottina».

Dopo tutte queste grandi emozioni è arrivato il momento di festeggiare con un ottimo pranzo, concluso poi con la torta per l'importante traguardo che Cesarina ha tagliato giovedì 11 gennaio, con il suo 90esimo compleanno. La Redazione di ManerbioWeek e di Primabrescia si unisce agli auguri!