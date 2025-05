Certificazione Perla per il Centro Sclerosi Multipla dell'Asst Franciacorta.

Un importante riconoscimento nazionale

Il Centro Sclerosi Multipla afferente alla Struttura Complessa di Neurologia dell'Asst Franciacorta diretta dal dottor Ubaldo Balducci ha ottenuto la Certificazione Perla. Si tratta di un importante riconoscimento nazionale che valorizza i servizi sanitari in grado di costruire percorsi di cura centrati sulla persona, sulla relazione e sull'ascolto e non "solo" sulla malattia.

Certificazione Perla: finalità

La Certificazione Perla, promossa da EDRA S.p.A. e DNM Società Benefit, ottenuta a seguito della compilazione di un questionario anonimo direttamente da parte dei pazienti, ha l’obiettivo di affiancare alla misurazione dell’efficacia clinica anche la valutazione del grado di personalizzazione psico-sociale della presa in carico, mettendo sempre al centro il fatto che ogni persona è unica, così come ogni percorso di cura.

Parole di soddisfazione

"Siamo estremamente orgogliosi del riconoscimento ottenuto dal Centro Sclerosi Multipla della nostra ASST che ha conseguito la Certificazione Perla. Questo importante traguardo attesta, direttamente attraverso la voce dei pazienti, non solo l’efficienza del nostro servizio, ma soprattutto l’attenzione e la cura che il nostro personale dedica quotidianamente alle persone. È una conferma del valore del lavoro svolto in equipe e dello sforzo costante nel mettere il paziente al centro del percorso di cura. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti per la loro dedizione e competenza” – ha commentato il Direttore Sanitario di ASST Franciacorta, Oliviero Rinaldi.

L'ascolto al centro

Non solo cura del corpo ma ancor prima delle persona considerata nella sua totalità, partendo dall'ascolto. La medicina narrativa, il riconoscimento del tempo di comunicazione come tempo di cura e l’impiego di strumenti per raccogliere l’esperienza del paziente sono al centro del percorso Perla, che è aperto a tutte le strutture e i servizi sanitari e socio-sanitari con una relazione diretta con le persone, dai reparti ospedalieri alle Rsa. Perla, infatti, ha ideato il primo decalogo della cura a misura di persona, uno strumento che consente a reparti e servizi di costruire un patto narrativo incentrato sull’ascolto, sulla condivisione e sulla valorizzazione del punto di vista della persona assistita.

“Vi accogliamo, ci presentiamo, ci impegniamo nella relazione, vi ascoltiamo, informiamo, personalizziamo, condividiamo, ci coordiniamo, vi accompagniamo e siamo attenti alla qualità di vita”; tutti aspetti pienamente rispettati in ASST Franciacorta.

L'importanza della relazione con il paziente

Un ricovero, una visita specialistica, un controllo, un “pit-stop” o una diagnosi sono avvenimenti cruciali che possono segnare un “prima e dopo” nella storia personale. In questi momenti, il paziente non condivide solo la malattia, ma anche l’impatto dei sintomi sul quotidiano, le paure, le emozioni, i progetti. Per questo, nel Centro Sclerosi multipla di ASST Franciacorta, che ha come responsabile il dottor Vincenzo Sidoti, coadiuvato da un team SM specializzato, formato da due neurologi, la dottoressa Maria Merello e il dottor Mauro Toffetti e un’infermiera Referente del Centro SM e della DH Neurologia, Stefania Goffi, ogni percorso di cura viene realmente trasformato in unico e a misura della persona e, al contempo, viene tessuta una relazione di fiducia e condivisione tra chi è curato e chi si prende cura. Al Centro, infatti, sono state attribuite tutte le Perle previste dal progetto (tre).

“Il Centro Sclerosi Multipla dell’ASST Franciacorta ha dimostrato piena adesione a questi valori, distinguendosi per un approccio che integra competenze cliniche e qualità relazionale. Ricevere la certificazione Perla è motivo di grande orgoglio. Rappresenta il riconoscimento di un lavoro che mette davvero la persona al centro del percorso di cura, non soltanto per tutto ciò che riguarda la malattia ma anche entrando nelle sfere più intime. Oltre a ciò, ci avvaliamo anche di un neuropsicologo che si occupa del counseling psicologico dei nostri pazienti e per alcuni di loro, da noi selezionati; è inoltre in partenza anche la riabilitazione cognitiva tramite stimolazione cognitiva”, ha dichiarato il dottor Ubaldo Balducci, Direttore della SC Neurologia di ASST Franciacorta.

Perla, inoltre, promuove programmi di formazione e aggiornamento per diffondere competenze relazionali ancora poco utilizzate ma fondamentali, con un impatto positivo anche sulla sostenibilità economica e sociale del sistema sanitario.

“Con questa certificazione, il nostro Centro si conferma punto di riferimento nella cura umana, empatica e personalizzata, capace di ascoltare e accompagnare davvero le persone nel loro percorso. Oltre a curare le persone, che è quello che siamo quotidianamente chiamati a fare, instauriamo con loro dei rapporti di fiducia. Non è scontato, ma fa parte del modo in cui noi vogliamo lavorare. I nostri pazienti sanno che ci potranno trovare in caso di bisogno e di dubbi, che ci prendiamo cura di loro a 360 gradi – ha aggiunto il dottor Vincenzo Sidoti, Responsabile del Centro.

Il reparto, così come tutti quelli certificati, potrà utilizzare per un anno il bollino Perla ed esporre il Decalogo della cura a misura di persona.

Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla: ASST Franciacorta e Aism insieme per fare luce sulla malattia

In occasione del 30 maggio, Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, ASST Franciacorta organizza, con il patrocinio di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), un momento di incontro e confronto sul tema.

L’appuntamento è in calendario per venerdì 30 maggio 2025 alle 17 presso l’Aula A del Corso di Laurea in Infermieristica situata in Piazza Martiri della Libertà, 20. Interverranno la Direzione Strategica di ASST Franciacorta, Vincenzo Sidoti, Responsabile del Centro SM di ASST Franciacorta, Antonio Nasta, paziente del Centro SM di ASST Franciacorta, Alessandro Zanardelli, referente Aism di Brescia e Marta Chioda, referente della Sezione Aism di Brescia per ASST Franciacorta e paziente del Centro SM. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.