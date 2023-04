Cos'è esattamente una Cer? Ci sono dei vincoli tecnici da rispettare? Cosa comporta per il singolo utente? C'è differenza tra utente produttore, consumatore o "misto"? Saranno questi interrogativi al centro della serata in programma giovedì 13 aprile alle 20.30 nella sede Pd di piazza Palestro 18 a Rovato.

Cer di Rovato: un incontro per saperne di più

L'incontro è fissato per il 13 aprile alle 20.30 nella sede del Pd di Rovato. Interverranno per l'occasione Angelo Bergomi, esperto di tematiche ambientali, e Fabrizio Scuri, sindaco di Cazzago San Martino, che porterà l'esperienza maturata nel proprio Comune che già da tempo ha avviato l'iter per la costituzione di una Cer. Modera Sergio Manenti, segretario del circolo del Pd di Rovato.

Il commento del Pd

"La congiuntura economica è davvero difficile. I costi energetici rivestono un peso non indifferente nei bilanci di famiglie, imprese ed enti. Grazie ad un'apposita legge regionale è ora possibile istituire le cosiddette Cer (Comunità Energetiche Rinnovabili). A Rovato, grazie a mozione presentata dai consiglieri comunali Elena Zoppi, Stefano Fogliata, Luciana Buffoli e sostenuta dal nostro circolo è partita la fase delle manifestazioni di interesse".

Cosi il Direttivo del Pd rovatese ha spiegato le motivazioni che animano l'iniziativa organizzata, definita "una utile occasione per informarsi e capire che prospettive possano nascere dalla costituzione di una o più Cer anche a Rovato. Chiunque voglia venire ad ascoltare è il benvenuto".

Le comunità energetiche rinnovabili

La Cer è stata anche al centro di una serata nella Sala del Pianoforte del Municipio. Un incontro pubblico che ha visto gli interventi della a presidente del Consiglio comunale Roberta Martinelli e dell'ingegnere Ilaria Bresciani di We Project, una società di esperti incaricata di seguire il Comune nel percorso di avvio della Cer. Nel Consiglio comunale è stato costituito un gruppo di lavoro dedicato proprio alla Comunità energetica: ne fanno parte Andrea Giliberto (RovatoW) e Stefano Fogliata (Rovato Vale) per la minoranza, Gabriele Buffoli e Carlo Alberto Capoferri per la maggioranza.