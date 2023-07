Ventimila euro a favore delle famiglie di Provaglio e frazioni con figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni che frequentino i centri ricreativi estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa che svolgono attività a favore dei minori durante l’estate.

Centri ricreativi estivi, contributi per famiglie

E’ il contributo stanziato dall’Amministrazione anche grazie al supporto dei fondi per le attività socio-educative a favore dei minori da parte del Ministero per le pari opportunità e della famiglia.

"Si tratta di misure importanti a sostegno delle famiglie – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali, Giambortolo Albertelli – Permettono di coprire parte dei costi per chi rientra nelle casistiche previste dal bando, che contiene i requisiti richiesti e tutte le indicazioni per chiedere il contributo, che sarà pari al 40% della quota versata per ogni iscritto, fino a un massimo di 80 euro".

Per accedere alla misura di sostegno bisogna essere residenti a Provaglio, avere un Isee ordinario 2023 non superiore a 40mila euro, poter documentare le spese per la frequenza ai Cre tra l’1 giugno e il 15 settembre e non aver ricevuto altri contributi per la medesima finalità.

Per ciascun minore potrà essere presentata una sola istanza di contributo e il nucleo familiare richiedente dovrà essere in regola con il pagamento dei servizi scolastici erogati dal Comune (mensa, trasporto, anticipo e frequenza).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune, così come la modulistica necessaria, da inviare a protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it entro il 30 settembre.