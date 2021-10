Palazzolo

Dopo la funzione liturgica e l'intrattenimento della banda è in programma lo spiedo all'oratorio.

Grande festa a Palazzolo sull'Oglio. Il quartiere Sacro Cuore celebra i 100 anni dalla posa della prima pietra della parrocchiale.

Cento anni dalla posa della prima pietra: Sacro Cuore in festa per la parrocchiale

Una festa per celebrare un momento importante. Il Sacro Cuore festeggia oggi la posa della prima pietra della parrocchiale. La funzione liturgica, questa mattina, è stata celebrata da don Gianluca Gerbino, il parroco della parrocchia della Cattedrale di Brescia, insieme a don Paolo Salvadori (parroco di Palazzolo) e monsignor Rosario Verzeletti. Al termine della Messa, gli ospiti sono poi stati intrattenuti da alcuni membri del Corpo bandistico Città di Palazzolo. Seguirà poi, nell'oratorio vicino alla chiesa, lo spiedo (in loco e d'asporto).

In rappresentanza dell'Amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Gianmarco Cossandi, l'assessore ai Servizi Sociali Ombretta Pedercini e l'assessore allo Sport, Alessandra Piantoni. Durante il pranzo, il professor Giovanni Zanni (padre del sindaco Gabriele), intratterà i commensali raccontando la bellissima storia della parrocchiale.

I cenni storici

La chiesa del Sacro Cuore è la parrocchiale ubicata in via Attiraglio, a fianco del centro oratoriale, a pochi passi dalle Case operaie e dal rione Calci. La prima pietra fu posata e benedetta l’11 settembre 1921. I lavori proseguirono per quattro anni. La costruzione della chiesa non rispecchiò esattamente il progetto iniziale dello studio tecnico Turani di Bergamo, tanto che la facciata rimase incompleta ed il campanile non raggiunse l’altezza prevista. Di stile neogotico, è composta da tre navate rischiarate da grandi finestre a feritoia con un rosone centrale e due trifore sopra gli altari laterali. Nel 1939 furono sistemati la sagrestia ed il campanile. Con decreto diocesano di Brescia del 27 maggio 1965 e decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1966 venne riconosciuta ufficialmente come Parrocchia del Sacro Cuore anche agli effetti civili. Venne consacrata il 23 ottobre 1976.