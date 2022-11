Un omaggio alla patrona dei Carabinieri. Questa mattina è stata celebrata a Chiari la Virgo Fidelis.

Celebrata a Chiari la Virgo Fidelis

Il Direttivo dell’associazione Nazionale dei Carabinieri ha organizzato per questa mattina, domenica, la celebrazione della patrona, la Virgo Fidelis. Dopo il ritrovo alla sede dell'Anc, in via Giambattista Rota 16/c, il corteo ha sfilato per le vie della città, fino alla chiesa, dove è stata celebrata la Messa dal parroco, monsignor Gian Maria Fattorini.

Successivamente, al termine della funzione religiosa, il corteo si è formato nuovamente e, dopo una breve sfilata in centro, accompagnato dal Corpo Bandistico Pedersoli ha raggiunto il monumento Ai Caduti dell’Arma per deporre la corona di alloro.

I discorsi

In viale Mellini non è mancato l'intervento del presidente dell'Anc, Michele Pelosi e nemmeno quello del vicesindaco Maurizio Libretti. Entrambi hanno ricordato i caduti, ma anche l'impegno messo in campo per il prossimo. Spazio anche ai ringraziamenti di rito e ai momenti musicali.

Presenti anche le associazioni d'Arma, i sodalizi civili e gli esponenti delle Amministrazioni di Coccaglio, Pontoglio e Urago.