C’è l’accordo per il nuovo oratorio di Iseo

C’è l’accordo sul progetto e il nuovo oratorio, dopo ben 14 anni, si farà. Sono stati mesi di trattative tra Parrocchia e Palazzo Vantini, ma finalmente è stata trovata una quadra che salva il progetto presentato dalla Parrocchia e soddisfa le richieste del Comune.

Tra Comune e Parrocchia verrà sottoscritta una convenzione ad hoc per definire gli obblighi reciproci, mentre quest’ultima incontrerà la Sovrintendenza per illustrare la lieve modifica apportata al progetto già depositato presso gli uffici dell’ente.

"Siamo felicissimi che la Parrocchia abbia capito come, quanto da noi richiesto, rappresentasse la sensibilità di soggetti terzi che avrebbero potuto, presentando specifici ricorsi, bloccare l'intero progetto - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cristian Quetti - Come Amministrazione abbiamo ricoperto un ruolo delicato, che ci ha esposto molto, ma nell'interesse della popolazione riteniamo di aver gestito al meglio una relazione tanto difficile quanto concreta e determinata al raggiungimento di un comune obiettivo. Ora, scongiurati i ricorsi, la parola passa ai tecnici affinché, recependo le necessità in termini volumetrici, sappiano adeguare il Pgt in approvazione".