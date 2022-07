Un piccolo ma sentito riconoscimento è stato donato agli insegnanti e alla Dsga e a un membro del personale Ata di Castrezzato che da settembre saranno in pensione.

Castrezzato ringrazia chi si è speso per la scuola

Una medaglia per coloro che si sono spesi in ambito scolastico e che, da settembre, si godranno la meritata pensione. Mercoledì mattina, in occasione dei Patroni, San Pietro e Paolo, l’Amministrazione comunale di Castrezzato ha consegnato un piccolo segno di riconoscimento ad insegnanti, personale Ata e al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Un momento importante per ogni lavoratore, quello della pensione. Un traguardo che ogni anno l’Amministrazione ci tiene a sottolineare, attraverso una breve, ma significativa cerimonia organizzata per ringraziare coloro che hanno prestato tanti anni di lavoro al servizio della comunità nei vari comparti scolastici. Le insegnanti, la Dsga, il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario): il ruolo di ciascuno è centrale per la scuola, che negli ultimi 30 anni è molto cambiata, così come la società, il modo di educare e il lavoro amministrativo. Voi avete mostrato grande capacità di adattamento svolgendo in maniera eccellente il vostro lavoro importante e delicato. Anche questo complesso anno scolastico si è concluso positivamente grazie all’impegno di tutti coloro che credono nel valore formativo della scuola, che hanno a cuore il benessere degli alunni e che vogliono mettere a frutto le potenzialità di una Istituzione educativa, farla crescere e diventare un riferimento certo e forte sul territorio. Vi siete impegnati quotidianamente e con questa medaglia vorremmo ringraziarvi personalmente a nome di tutta la comunità.

Queste le parole del vicesindaco e assessore all’Istruzione, Lara Cola alla presenza del sindaco Giovanni Aldi, dell’assessore Ilaria Bettoni e del consigliere Maura Lotta.

Le medaglie sono state consegnate agli insegnanti Maria Rosa Ferrari, Annamaria Mombelli (41 anni), Costantino Raineri (12 anni a Castrezzato) e Pasqualina Richichi, alla Dsga Marilena Scalvini (45 anni di servizio) e a Cesare Agosti (37 anni) del personale Ata.

