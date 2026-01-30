Castel Mella: vinti oltre 10mila euro al Lotto

Castel Mella: vinti oltre 10mila con un ambo al Lotto.

Vinti oltre 10mila euro a Castel Mella

A renderlo noto è Agipronews: nel punto vendita di via Urano a Castel Mella sono stati centrati un ambo due ambi Oro e un terno Oro per un valore complessivo pari a 10.516 euro.

Nel resto della Lombardia

Complessivamente in Lombardia, nel concorso di giovedì 29 gennaio 2026, sono stati vinti 43.666 euro.

In Via Coti Zelati, a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, centrata una vincita da 23.250 euro con tre ambi e un terno. A Monza è stato realizzato un colpo da 9.900 euro in Via Vittorio Emanuele. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,97 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 117 milioni da inizio 2026. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,97 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 117 milioni da inizio 2026.