Pontoglio

E' stato Capitan Ventosa a raggiungere il primo cittadino Pozzi per far luce sulla questione.

Una struttura che rischia di essere obsoleta ancor prima di essere inaugurata. Un’opera che potrebbe essere messa a servizio della comunità, e dell’Arma, ma è ferma da anni.Così, a Pontoglio, per far visita alla caserma dei carabinieri, mai terminata, è arrivato Capitan Ventosa (Luca Cassol) direttamente da Striscia La Notizia.

Caserma dei carabinieri ferma da secoli: il sindaco si rivolge a Striscia La Notizia

A Pontoglio sono arrivati cameramen e uno dei personaggi più noti. Perchè? Per la caserma dei carabinieri, ferma da anni. Una vera cattedrale nel deserto.

Nei giorni scorsi ho scritto una mail alla redazione di Striscia La Notizia e ho descritto la drammatica situazione che vede coinvolta la caserma dei carabinieri presente sul nostro territorio che, seppur ultimata al 90% da anni, non ha ancora visto la sua apertura e l’effettiva funzionalità. Ho contattato la trasmissione televisiva perché da sindaco sono stufo di sentire solo promesse, i vari enti mi hanno rimbalzato a destra e a sinistra senza poi, nella sostanza, darmi risposte certe. La redazione del programma ha accolto il mio appello e si è recata a Pontoglio con una troupe per la realizzazione del servizio riguardo a questo spreco di denaro pubblico, fermo lì da anni, come una cattedrale nel deserto. Spero che questo possa smuovere le coscienze e che si arrivi presto ad una soluzione positiva.

Ha spiegato il primo cittadino Alessandro Pozzi. I lavori sono iniziati nel 2008 e, prima dell’inizio della pandemia (quindi nel 2020) si parlava di un vicinissimo taglio del nastro. C’è tutto. Mancano alcune rifiniture sugli esterni, ma l’opera si può dire conclusa al 90%. Per il 10%, invece, si è rimasti completamente in balia del tempo. Una questione già affrontata più volte anche dall’ex sindaco Alessandro Seghezzi, e portata avanti adesso da Pozzi, che però sembra proprio non riuscire a sbloccarsi.