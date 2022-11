É finito in un nulla di fatto anche il secondo tentativo di vendita di Casa Panella. All’asta per l’alienazione dell’immobile di via Duomo, ex ricovero ed ex sede delle associazioni di Iseo, non ha partecipato nessuno.

A Palazzo Vantini non sono arrivate richieste per acquistare l’edificio, in vendita per 2,5 milioni di euro e che necessita di lavori di riqualificazione non indifferenti.

Casa Panella: nessuna offerta, ora la trattativa privata

Ora la palla passa nuovamente al Comune che, come previsto dall’articolo 18 del regolamento municipale per l’alienazione dei beni, «nel caso in cui risulti infruttuoso l’esperimento d’asta, assume i provvedimenti conseguenti per l’indizione della trattativa privata».

Nel caso il responsabile del procedimento verifichi che la diserzione alle precedenti aste sia causata dall’elevatezza del prezzo, secondo l’articolo 19 del medesimo regolamento è possibile "disporre di una o più riduzioni del prezzo medesimo, fino a un massimo del 20%". In pratica il prezzo di vendita potrebbe abbassarsi di 500mila euro.

Restano contrarie le associazioni, che da poco avevano chiesto che Casa Panella restasse pubblica.