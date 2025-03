"Si salvi chi può". Tranquilli, non c'è nessuna emergenza: è solo il titolo del carro realizzato dal gruppo Wild Boys che ha trionfato al Carnevale di Erbusco. La sfilata di martedì 4 marzo è andata in scena in una splendida giornata primaverile, contrassegnata da un eccezionale successo di pubblico. Un'edizione da record per la manifestazione organizzata dall'associazione Arlecchino nel paese delle bollicine.

Carnevale di Erbusco, vince "Si salvi chi può"

Le strade gremite, in una coloratissima e meravigliosa festa a ingresso libero. La sfilata dei carri allegorici, momento clou del Carnevale di Erbusco, ha richiamato un folto pubblico da tutta la provincia (e anche oltre), confermandosi come una delle manifestazioni più apprezzate in Franciacorta. Per quanto riguarda la classifica, al primo posto si è piazzato il gruppo "di casa" Wild Boys con "Si salvi chi può". Una vittoria millimetrica, di solo un punto e mezzo (154 contro 152,50) su "Tieni il tempo", il carro proveniente da Canneto sull'Oglio (Mantova) realizzato dal gruppo Brutte Bestie. Sul terzo gradino del podio "Uno spettacolo di Carnevale" di Poiano. Quarto "Metamorfosi" di Montichiari, quinto "Lassù sulle montagne" di Tagliuno (Bergamo), sesto "Il mondo è nelle nostre mani" di Castel Goffredo (Mantova), settimo "Carpen Rio" di Carpenedolo e ottavo "Peace and love" delle Uncinettine di Erbusco. Alla sfilata hanno partecipato anche dei bellissimi e fantasiosi gruppi mascherati, che sono stati comunque premiati senza però stilare una classifica: "Un pasito bailante" di Chiari San Giovanni, "Incontri Ravvicinati" di Passirano, "Mestieri a vapore" di Manerbio, "I sogni son desideri" dell'oratorio di Zocco, i "Nobili del '700" di Lonato, "Ades le fonne le porto el capel" l'elegante gruppo al femminile composto da Pro Loco e Auser Erbusco e la "Robot Dance" dei Tiratardi di Carpenedolo.

Forse il momento più bello ed emozionante è stato vedere i secondi classificati salire sul palco a festeggiare insieme ai vincitori.

"Questo è lo spirito del Carnevale", hanno evidenziato gli organizzatori. Una punta di commozione durante la consegna del premio alla miglior maschera individuata tra il pubblico. Un riconoscimento dedicato alla memoria del "papà" del Carnevale Aldo Bordiga conferito a "Rotella e Marshmallow", l'originalissima maschera di Elena e Sara.

Le foto della sfilata

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

Le foto della premiazione

La miglior maschera tra il pubblico e alcuni momenti prima della premiazione

Foto 1 di 4 La miglior maschera Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

I gruppi mascherati premiati

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

La premiazione dei carri allegorici in gara

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

Successo stratosferico

"Grande successo per la 71 edizione del Carnevale! È sempre un’emozione (e orgoglio per ogni erbuschese) vedere le nostre strade riempirsi di colori, musica e allegria, creando un’atmosfera davvero magica. Desidero ringraziare di cuore l’associazione Arlecchino nel Paese delle Bollicine, che da diciotto anni si occupa con passione e dedizione della meticolosa organizzazione di questo evento, che oggi, dopo una settimana ricca di iniziative, ha raggiunto il suo culmine con la grande sfilata dei carri allegorici. Un grazie sincero anche a tutte le associazioni, alle forze dell’ordine e ai volontari che, con il loro impegno, rendono possibile questa splendida manifestazione. Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti i concorrenti: dietro ogni carro c’è un lungo lavoro, fatto di creatività, impegno e tanta passione".

Questo il commento del sindaco di Erbusco Mauro Cavalleri, che ha presenziato le premiazioni insieme al vicesindaco Giovanna Rota e all'assessore Angiola Magri.

Entusiasmo anche da parte del presidente dell'associazione Arlecchino nel paese delle bollicine Luca Moretti:

"Grazie al meteo c'era tantissima gente, bellissimi carri, forse il miglior Carnevale degli ultimi anni. Grazie a chi partecipa, alle associazioni, al mio gruppo e a tutta la gente che il martedì viene a divertirsi, magari sacrificando una giornata lavorativa".

Il servizio completo, con tutte le foto, da venerdì 7 marzo su ChiariWeek, in edicola!