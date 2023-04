Nuovi spazi di sosta "gialli" per gli abitanti delle zone del centro storico di Iseo, che dall’1 luglio avranno dei posteggi riservati.

Carenza di parcheggi per il centro storico: arrivano quelli gialli

L’Amministrazione comunale ha stabilito, come previsto dal Codice della Strada, l’introduzione di nuove aree parcheggio destinate a chi vive in aree di "particolare rilevanza urbanistica", e quindi dei vicoli del centro storico.

"Il provvedimento ha lo scopo principale di portare sollievo alla domanda di sosta dei residenti all’interno delle aree stesse e di disincentivare la sosta dei pendolari - ha spiegato il comandante della Polizia Locale del Sebino orientale, Antonio Brigandì - Nella fattispecie, si fa riferimento a via Cerca, via Zatti, via Cavour, via Antonioli, via Martiri della libertà, via Mirolte, vicolo Tesor, vicolo Ranzanici, vicolo Borni, vicolo Chiuso, vicolo Cacciamatta, vicolo Del Volto, vicolo Bordiga, vicolo Pergola, via Manica, via Pieve e Rampa Cappuccini, interessati da evidenti difficoltà legate al traffico e alla sosta".

Il parcheggio in centro a Iseo, specialmente nei week end di bella stagione, diventa un grosso problema per i residenti. Da qui la decisione del Comune.

"Abbiamo ritenuto opportuno agevolare la sosta dei residenti in considerazione della costante presenza di veicoli di pendolari, compresi turisti, e della conseguente insufficienza di stalli liberi rispetto alle necessità degli abitanti - ha sottolineato il vicesindaco, Cristian Quetti - In questo modo andiamo in contro alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini che fanno fatica a trovare posto vicino al centro storico".

Potranno sostare negli spazi gialli, identificati da una specifica segnaletica verticale, i residenti in possesso del contrassegno, da richiedere in Comune presentando l’apposita domanda e da esporre sul cruscotto della macchina.

L’abbonamento per gli stalli gialli costerà 70 euro all’anno, con una riduzione del 30% rispetto all’importo dell’abbonamento standard per la sosta negli stalli blu. Le domande dovranno essere presentate all’ufficio della Polizia Locale entro l’1 giugno e i contrassegni saranno disponibili a partire dall’inizio di luglio.

La richiesta potrà essere fatta anche online, attraverso il nuovo portale Cityapp, accessibile dalla metà di maggio. Il nuovo portale consentirà agli utenti di compilare, comodamente da casa, la richiesta e di ricevere via e-mail, il contrassegno da poter utilizzare.