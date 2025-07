Capriolo in tv su Telecity: alla scoperta di storia, cultura e natura

territori

Comune di circa 9500 abitanti delimitato a ovest dal fiume Oglio che fa da confine naturale con la provincia di Bergamo, immerso nella Franciacorta, terra di ottimo vino, castelli e panorami da cartolina

Nella puntata di Dentro e Fuori dal Comune andata in onda lunedì 7 luglio 2025 ( (in replica mercoledì 9 luglio alle 10.30 e sabato 12 luglio alle 7.30) protagonista è Capriolo, in provincia di Brescia, comune di circa 9500 abitanti delimitato a ovest dal fiume Oglio che fa da confine naturale con la provincia di Bergamo, immerso nella Franciacorta, terra di ottimo vino, castelli e panorami da cartolina.

Capriolo sbarca in tv

In questa puntata visitiamo proprio il castello di Capriolo scoprendone, grazie alla guida della ricercatrice storica Lara Salogni, le vicissitudini che lo hanno portato oggi ad essere un Monastero. Il castello, infatti, fu più volte distrutto e ricostruito nel Medioevo, non solo sorvegliava l’accesso al lago d’Iseo, alla valle Camonica, ma fu posto a protezione del ponte romano sull’Oglio, via di comunicazione vitale per il territorio. Per questa sua posizione strategica, insieme ad altre fortezze della zona, fu al centro della storica contesa tra bergamaschi e bresciani, fino alla venuta di Napoleone.

La storia

Esploriamo il centro storico, con i suoi vicoli e il Museo del Ricordo, accompagnati dal presidente della Pro Loco Silvano Palazzi, le opere di grande pregio custodite nella Chiesa di San Giorgio, tra le quali l’altare con la Resurrezione di Cristo del Romanino.

L'economia

Nel suo racconto del paese di Capriolo alla giornalista Silvia Valenti, il sindaco Luigi Vezzoli approfondisce il legame con il comparto agricolo, oggi votato soprattutto alla viticoltura, sottolineando però anche il ruolo delle realtà industriali del passato che oggi vivono un’importante riconversione: la filatura lascia spazio alle vertical farm e la meccanica al distretto della gomma.

Spazio all'enogastronomia

Vediamo nascere dalle abili mani del norcino Silvano Palazzi La Ret, il salame De.Co, di denominazione comunale. Nella cucina dell’agriturismo Corte Lantieri lo chef Gabriele Cristini ci illustra passo a passo come realizzare un perfetto brasato al Curtefranca.

E insieme visitiamo la cantina dell’azienda agricola Ricci Curbastro con Gualberto Ricci Curbastro, vicepresidente del Consorzio del Franciacorta, per scoprire come nasce il celebre bollicine e ci perdiamo tra gli oltre 3mila oggetti del Museo del Mondo Agricolo.

Lo sport

Infine largo allo sport, con il 707 team Minini, che vanta grandi successi nel Triathlon e la pluri blasonata Polisportiva Capriolese con le campionesse della ginnastica ritmica e artistica.